Krex ລາຄາ (KREX)
ລາຄາສົດຂອງ Krex (KREX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 322.37KUSD. KREX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKrexຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Krex ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +4.51%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 21.00B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKREX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KREX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Krex ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKrex ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Krex ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Krex ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+4.51%
|30 ມື້
|$ 0
|-9.85%
|60 ວັນ
|$ 0
|-4.27%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Krex: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.86%
+4.51%
+7.85%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 KREX ເຖິງ VND
₫--
|1 KREX ເຖິງ AUD
A$--
|1 KREX ເຖິງ GBP
￡--
|1 KREX ເຖິງ EUR
€--
|1 KREX ເຖິງ USD
$--
|1 KREX ເຖິງ MYR
RM--
|1 KREX ເຖິງ TRY
₺--
|1 KREX ເຖິງ JPY
¥--
|1 KREX ເຖິງ RUB
₽--
|1 KREX ເຖິງ INR
₹--
|1 KREX ເຖິງ IDR
Rp--
|1 KREX ເຖິງ KRW
₩--
|1 KREX ເຖິງ PHP
₱--
|1 KREX ເຖິງ EGP
￡E.--
|1 KREX ເຖິງ BRL
R$--
|1 KREX ເຖິງ CAD
C$--
|1 KREX ເຖິງ BDT
৳--
|1 KREX ເຖິງ NGN
₦--
|1 KREX ເຖິງ UAH
₴--
|1 KREX ເຖິງ VES
Bs--
|1 KREX ເຖິງ PKR
Rs--
|1 KREX ເຖິງ KZT
₸--
|1 KREX ເຖິງ THB
฿--
|1 KREX ເຖິງ TWD
NT$--
|1 KREX ເຖິງ AED
د.إ--
|1 KREX ເຖິງ CHF
Fr--
|1 KREX ເຖິງ HKD
HK$--
|1 KREX ເຖິງ MAD
.د.م--
|1 KREX ເຖິງ MXN
$--