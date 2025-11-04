ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດKoyoຂອງມື້ນີ້0 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKOYລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKOYໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ KOY

KOY ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ KOY

KOY ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

KOY Tokenomics

KOY ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Koyo

Koyo ລາຄາ (KOY)

1 KOY ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00027565
$0.00027565$0.00027565
-3.70%1D
Koyo (KOY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:21:36 (UTC+8)

Koyo (KOY)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02352792
$ 0.02352792$ 0.02352792

$ 0
$ 0$ 0

-3.78%

-15.22%

-15.22%

Koyo (KOY) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KOYມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KOYລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02352792, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KOYມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.78%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -15.22%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Koyo (KOY) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 145.30K
$ 145.30K$ 145.30K

$ 155.07K
$ 155.07K$ 155.07K

527.10M
527.10M 527.10M

562,535,613.3139977
562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKoyoການຊື້ຂາຍ$ 145.30K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKOYແມ່ນ527.10Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ562535613.3139977. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 155.07K.

Koyo (KOY) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Koyo ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKoyo ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Koyo ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Koyo ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-3.78%
30 ມື້$ 0-15.06%
60 ວັນ$ 0-26.01%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Koyo ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Koyo (KOY) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Koyo (KOY) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບKoyo.

ກວດເບິ່ງການKoyoຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

KOY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Koyo (KOY) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງKoyo (KOY) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ KOY ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Koyo(KOY)

ມື້ນີ້ມີKoyo (KOY) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ KOYແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາKOYປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​KOYປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງKoyo?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງKOY​ແມ່ນ​$ 145.30K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງKOY?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນKOYແມ່ນ 527.10M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງKOY?
KOY ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02352792 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງKOY?
KOYຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດKOY?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການKOYແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້KOYຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
KOY ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງKOYການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:21:36 (UTC+8)

Koyo (KOY) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

