King Shiba ລາຄາ (KINGSHIB)
ລາຄາສົດຂອງ King Shiba (KINGSHIB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00138431USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 411.04KUSD. KINGSHIB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKing Shibaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- King Shiba ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +4.53%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 296.71M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKINGSHIB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KINGSHIB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ King Shiba ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKing Shiba ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000252535.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ King Shiba ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004071028.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ King Shiba ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002626336962776012.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+4.53%
|30 ມື້
|$ -0.0000252535
|-1.82%
|60 ວັນ
|$ -0.0004071028
|-29.40%
|90 ວັນ
|$ +0.0002626336962776012
|+23.41%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ King Shiba: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.00%
+4.53%
+18.58%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 KINGSHIB ເຖິງ VND
₫36.42811765
|1 KINGSHIB ເຖິງ AUD
A$0.0021456805
|1 KINGSHIB ເຖິງ GBP
￡0.0010382325
|1 KINGSHIB ເຖິງ EUR
€0.0012181928
|1 KINGSHIB ເຖິງ USD
$0.00138431
|1 KINGSHIB ເຖິງ MYR
RM0.0059110037
|1 KINGSHIB ເຖິງ TRY
₺0.0533928367
|1 KINGSHIB ເຖິງ JPY
¥0.200586519
|1 KINGSHIB ເຖິງ RUB
₽0.1144685939
|1 KINGSHIB ເຖິງ INR
₹0.1171541553
|1 KINGSHIB ເຖິງ IDR
Rp22.6936029264
|1 KINGSHIB ເຖິງ KRW
₩1.9388092136
|1 KINGSHIB ເຖິງ PHP
₱0.0770506946
|1 KINGSHIB ເຖິງ EGP
￡E.0.0702675756
|1 KINGSHIB ເຖິງ BRL
R$0.0078213515
|1 KINGSHIB ເຖິງ CAD
C$0.0019103478
|1 KINGSHIB ເຖິງ BDT
৳0.168747389
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₦2.2184398336
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Bs0.11905066
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Rs0.3902646752
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₸0.7124489846
|1 KINGSHIB ເຖິງ THB
฿0.045820661
|1 KINGSHIB ເຖິງ TWD
NT$0.0425121601
|1 KINGSHIB ເຖິງ AED
د.إ0.0050804177
|1 KINGSHIB ເຖິງ CHF
Fr0.0011351342
|1 KINGSHIB ເຖິງ HKD
HK$0.0107284025
|1 KINGSHIB ເຖິງ MAD
.د.م0.0128187106
|1 KINGSHIB ເຖິງ MXN
$0.0271047898