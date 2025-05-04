KDR ລາຄາ (KDR)
ລາຄາສົດຂອງ KDR (KDR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01305716USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 197.34KUSD. KDR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKDRຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- KDR ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -10.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 15.10M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKDR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KDR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ KDR ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00153096455888903.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKDR ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0066781902.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KDR ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0086065343.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KDR ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.03587894763418602.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00153096455888903
|-10.49%
|30 ມື້
|$ -0.0066781902
|-51.14%
|60 ວັນ
|$ -0.0086065343
|-65.91%
|90 ວັນ
|$ -0.03587894763418602
|-73.31%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ KDR: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.58%
-10.49%
-30.48%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 KDR ເຖິງ VND
₫343.5991654
|1 KDR ເຖິງ AUD
A$0.020238598
|1 KDR ເຖິງ GBP
￡0.00979287
|1 KDR ເຖິງ EUR
€0.0114903008
|1 KDR ເຖິງ USD
$0.01305716
|1 KDR ເຖິງ MYR
RM0.0557540732
|1 KDR ເຖິງ TRY
₺0.5036146612
|1 KDR ເຖິງ JPY
¥1.891982484
|1 KDR ເຖິງ RUB
₽1.0796965604
|1 KDR ເຖິງ INR
₹1.1050274508
|1 KDR ເຖິງ IDR
Rp214.0517690304
|1 KDR ເຖິງ KRW
₩18.2873360096
|1 KDR ເຖິງ PHP
₱0.7267615256
|1 KDR ເຖິງ EGP
￡E.0.6627814416
|1 KDR ເຖິງ BRL
R$0.073772954
|1 KDR ເຖິງ CAD
C$0.0180188808
|1 KDR ເຖິງ BDT
৳1.591667804
|1 KDR ເຖິງ NGN
₦20.9248823296
|1 KDR ເຖິງ UAH
₴0.543177856
|1 KDR ເຖິງ VES
Bs1.12291576
|1 KDR ເຖິງ PKR
Rs3.6810745472
|1 KDR ເຖິງ KZT
₸6.7199979656
|1 KDR ເຖິງ THB
฿0.432191996
|1 KDR ເຖິງ TWD
NT$0.4009853836
|1 KDR ເຖິງ AED
د.إ0.0479197772
|1 KDR ເຖິງ CHF
Fr0.0107068712
|1 KDR ເຖິງ HKD
HK$0.10119299
|1 KDR ເຖິງ MAD
.د.م0.1209093016
|1 KDR ເຖິງ MXN
$0.2556591928