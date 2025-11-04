ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດKava Lendຂອງມື້ນີ້0.00475637 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHARDລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHARDໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດKava Lendຂອງມື້ນີ້0.00475637 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHARDລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHARDໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HARD

HARD ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HARD

HARD ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HARD Tokenomics

HARD ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Kava Lend

Kava Lend ລາຄາ (HARD)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 HARD ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00475641
$0.00475641$0.00475641
-11.00%1D
mexc
USD
Kava Lend (HARD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:20:11 (UTC+8)

Kava Lend (HARD)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00470125
$ 0.00470125$ 0.00470125
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00533343
$ 0.00533343$ 0.00533343
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00470125
$ 0.00470125$ 0.00470125

$ 0.00533343
$ 0.00533343$ 0.00533343

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758$ 0.00206758

+0.53%

-10.65%

-3.49%

-3.49%

Kava Lend (HARD) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00475637. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HARDມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00470125 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00533343, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HARDລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.97, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00206758.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HARDມີການປ່ຽນແປງ+0.53%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -10.65%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -3.49%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Kava Lend (HARD) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 641.13K
$ 641.13K$ 641.13K

--
----

$ 951.28K
$ 951.28K$ 951.28K

134.79M
134.79M 134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKava Lendການຊື້ຂາຍ$ 641.13K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHARDແມ່ນ134.79Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ200000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 951.28K.

Kava Lend (HARD) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Kava Lend ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000567053843892982.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKava Lend ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0025808872.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kava Lend ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006738572.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kava Lend ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.004938820879612613.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000567053843892982-10.65%
30 ມື້$ +0.0025808872+54.26%
60 ວັນ$ +0.0006738572+14.17%
90 ວັນ$ -0.004938820879612613-50.94%

ແມ່ນຫຍັງ Kava Lend (HARD)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Kava Lend (HARD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Kava Lend ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Kava Lend (HARD) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Kava Lend (HARD) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບKava Lend.

ກວດເບິ່ງການKava Lendຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

HARD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Kava Lend (HARD) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງKava Lend (HARD) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HARD ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Kava Lend(HARD)

ມື້ນີ້ມີKava Lend (HARD) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HARDແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00475637 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHARDປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HARDປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00475637. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງKava Lend?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHARD​ແມ່ນ​$ 641.13K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHARD?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHARDແມ່ນ 134.79M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHARD?
HARD ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.97 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHARD?
HARDຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00206758 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHARD?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHARDແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້HARDຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HARD ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHARDການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:20:11 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

