KARASOU ລາຄາ (INTELLIQUE)
ລາຄາສົດຂອງ KARASOU (INTELLIQUE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 4.72USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. INTELLIQUE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKARASOUຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 184.27 USD
- KARASOU ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.73%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງINTELLIQUE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.INTELLIQUE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ KARASOU ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0340236.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKARASOU ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.5748931680.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KARASOU ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.7079966640.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KARASOU ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.2866204546475804.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.0340236
|+0.73%
|30 ມື້
|$ +0.5748931680
|+12.18%
|60 ວັນ
|$ +1.7079966640
|+36.19%
|90 ວັນ
|$ +1.2866204546475804
|+37.47%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ KARASOU: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.28%
+0.73%
-14.66%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
ntellique AI emerges as a beacon of innovation in the realm of utility projects within the crypto sphere. Unlike the run of the mill projects that saturate the market with copy and paste solutions; Intellique AI boasts 19 unique utilities each designed to address pressing needs and carve a distinct niche in the ever evolving landscape of cryptocurrency. Before delving into the intricacies of its utilities, it is imperative to highlight Intellique AI's commitment to transparency and authenticity. This project fundamentally has a fair launch ethos, with the founder investing personal funds to eliminate selling pressure at launch. Moreover, the team behind Intellique AI is fully doxxed, ensuring accountability and trustworthiness. Intellique AI sets a gold standard for integrity in the crypto community with audit and KYC done with SolidProof. At the forefront of Intellique AI's offerings is a Telegram bot, already in operation prior to the token launch. This innovative bot tackles a significant issue faced by crypto enthusiasts; identifying the original source (OG) amidst a sea of copycats. Leveraging advanced algorithms, the bot scours Telegram groups, providing users with insights on the chronological creation of groups bearing the same name. By ranking groups based on their inception date, the bot empowers users to distinguish genuine entities from imitations.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 INTELLIQUE ເຖິງ VND
₫124,206.8
|1 INTELLIQUE ເຖິງ AUD
A$7.316
|1 INTELLIQUE ເຖິງ GBP
￡3.54
|1 INTELLIQUE ເຖິງ EUR
€4.1536
|1 INTELLIQUE ເຖິງ USD
$4.72
|1 INTELLIQUE ເຖິງ MYR
RM20.1544
|1 INTELLIQUE ເຖິງ TRY
₺182.0504
|1 INTELLIQUE ເຖິງ JPY
¥683.928
|1 INTELLIQUE ເຖິງ RUB
₽390.2968
|1 INTELLIQUE ເຖິງ INR
₹399.4536
|1 INTELLIQUE ເຖິງ IDR
Rp77,377.0368
|1 INTELLIQUE ເຖິງ KRW
₩6,610.6432
|1 INTELLIQUE ເຖິງ PHP
₱262.7152
|1 INTELLIQUE ເຖິງ EGP
￡E.239.54
|1 INTELLIQUE ເຖິງ BRL
R$26.668
|1 INTELLIQUE ເຖິງ CAD
C$6.5136
|1 INTELLIQUE ເຖິງ BDT
৳575.368
|1 INTELLIQUE ເຖິງ NGN
₦7,564.0832
|1 INTELLIQUE ເຖິງ UAH
₴196.352
|1 INTELLIQUE ເຖິງ VES
Bs415.36
|1 INTELLIQUE ເຖິງ PKR
Rs1,330.6624
|1 INTELLIQUE ເຖິງ KZT
₸2,429.1952
|1 INTELLIQUE ເຖິງ THB
฿156.232
|1 INTELLIQUE ເຖິງ TWD
NT$144.9512
|1 INTELLIQUE ເຖິງ AED
د.إ17.3224
|1 INTELLIQUE ເຖິງ CHF
Fr3.8704
|1 INTELLIQUE ເຖິງ HKD
HK$36.58
|1 INTELLIQUE ເຖິງ MAD
.د.م43.7072
|1 INTELLIQUE ເຖິງ MXN
$92.4176