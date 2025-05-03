ໂລໂກ້ Jupiter Staked SOL

Jupiter Staked SOL ລາຄາ (JUPSOL)

USD

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$164.43
$164.43$164.43
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 164.48USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 753.80MUSD. JUPSOL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດJupiter Staked SOLຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Jupiter Staked SOL ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.88%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.58M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJUPSOL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JUPSOL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Jupiter Staked SOL ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -1.4634772899829.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງJupiter Staked SOL ຖຶງ USD ເປັນ $ +53.4521182720.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jupiter Staked SOL ຖຶງ USD ເປັນ $ +19.3398873600.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jupiter Staked SOL ຖຶງ USD ເປັນ $ -64.37914657900636.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.4634772899829-0.88%
30 ມື້$ +53.4521182720+32.50%
60 ວັນ$ +19.3398873600+11.76%
90 ວັນ$ -64.37914657900636-28.13%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Jupiter Staked SOL: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 162.37
$ 162.37$ 162.37

$ 167.21
$ 167.21$ 167.21

$ 309.67
$ 309.67$ 309.67

+0.28%

-0.88%

+0.42%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 753.80M
$ 753.80M$ 753.80M

--
----

4.58M
4.58M 4.58M

ແມ່ນຫຍັງ Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Jupiter Staked SOL(JUPSOL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

JUPSOL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 JUPSOL ເຖິງ VND
4,328,291.2
1 JUPSOL ເຖິງ AUD
A$254.944
1 JUPSOL ເຖິງ GBP
123.36
1 JUPSOL ເຖິງ EUR
144.7424
1 JUPSOL ເຖິງ USD
$164.48
1 JUPSOL ເຖິງ MYR
RM702.3296
1 JUPSOL ເຖິງ TRY
6,343.9936
1 JUPSOL ເຖິງ JPY
¥23,833.152
1 JUPSOL ເຖິງ RUB
13,600.8512
1 JUPSOL ເຖິງ INR
13,919.9424
1 JUPSOL ເຖິງ IDR
Rp2,696,393.0112
1 JUPSOL ເຖິງ KRW
230,364.1088
1 JUPSOL ເຖິງ PHP
9,154.9568
1 JUPSOL ເຖິງ EGP
￡E.8,349.0048
1 JUPSOL ເຖິງ BRL
R$929.312
1 JUPSOL ເຖິງ CAD
C$226.9824
1 JUPSOL ເຖິງ BDT
20,050.112
1 JUPSOL ເຖິງ NGN
263,589.0688
1 JUPSOL ເຖິງ UAH
6,842.368
1 JUPSOL ເຖິງ VES
Bs14,145.28
1 JUPSOL ເຖິງ PKR
Rs46,370.2016
1 JUPSOL ເຖິງ KZT
84,651.2768
1 JUPSOL ເຖິງ THB
฿5,444.288
1 JUPSOL ເຖິງ TWD
NT$5,051.1808
1 JUPSOL ເຖິງ AED
د.إ603.6416
1 JUPSOL ເຖິງ CHF
Fr134.8736
1 JUPSOL ເຖິງ HKD
HK$1,274.72
1 JUPSOL ເຖິງ MAD
.د.م1,523.0848
1 JUPSOL ເຖິງ MXN
$3,220.5184