Jump Forever ລາຄາ (JUMP4EVER)
ລາຄາສົດຂອງ Jump Forever (JUMP4EVER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 5.41KUSD. JUMP4EVER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດJump Foreverຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Jump Forever ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.69%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.30T USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJUMP4EVER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JUMP4EVER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Jump Forever ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງJump Forever ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jump Forever ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jump Forever ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.69%
|30 ມື້
|$ 0
|+2.22%
|60 ວັນ
|$ 0
|-31.42%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Jump Forever: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.36%
+0.69%
-11.38%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The classic jump game that has now become a blockchain game! $JUMP4EVER is a play2earn (P2E), free-to-play (F2P) and NFT game that promises endless fun and exciting rewards. With $JUMP4EVER, you can either play for free or use your NFT characters to earn even more rewards. The game's native token, $JUMP4EVER, is your ticket to enjoying a classic and addictive jump game. As a play2earn game, your in-game score is converted to $JUMP4EVER tokens, which you can use to level up your gameplay. But that's not all! $JUMP4EVER also offers in-game NFT characters that can help you increase your score and earn even more rewards. By purchasing these unique and valuable characters, you can enhance your gaming experience and earn more tokens in the process. At $JUMP4EVER, we pride ourselves on providing a fun and rewarding gaming experience for players of all levels. So whether you're a seasoned gamer or just starting, join us and experience the excitement of blockchain gaming today!
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 JUMP4EVER ເຖິງ VND
₫--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ AUD
A$--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ GBP
￡--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ EUR
€--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ USD
$--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ MYR
RM--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ TRY
₺--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ JPY
¥--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ RUB
₽--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ INR
₹--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ IDR
Rp--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ KRW
₩--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ PHP
₱--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ EGP
￡E.--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ BRL
R$--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ CAD
C$--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ BDT
৳--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ NGN
₦--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ UAH
₴--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ VES
Bs--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ PKR
Rs--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ KZT
₸--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ THB
฿--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ TWD
NT$--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ AED
د.إ--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ CHF
Fr--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ HKD
HK$--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ MAD
.د.م--
|1 JUMP4EVER ເຖິງ MXN
$--