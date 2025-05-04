ໂລໂກ້ Jellyverse

Jellyverse ລາຄາ (JLY)

USD

Jellyverse (JLY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00524238
$0.00524238$0.00524238
-7.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Jellyverse (JLY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Jellyverse (JLY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00524281USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 808.21KUSD. JLY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດJellyverseຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Jellyverse ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.39%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 154.17M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJLY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JLY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Jellyverse (JLY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Jellyverse ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000418461681618939.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງJellyverse ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000035095.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jellyverse ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0020906706.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jellyverse ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00906731619692878.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000418461681618939-7.39%
30 ມື້$ -0.0000035095-0.06%
60 ວັນ$ -0.0020906706-39.87%
90 ວັນ$ -0.00906731619692878-63.36%

Jellyverse (JLY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Jellyverse: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00524164
$ 0.00524164$ 0.00524164

$ 0.00568087
$ 0.00568087$ 0.00568087

$ 0.134589
$ 0.134589$ 0.134589

-0.08%

-7.39%

-5.48%

Jellyverse (JLY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 808.21K
$ 808.21K$ 808.21K

--
----

154.17M
154.17M 154.17M

ແມ່ນຫຍັງ Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Jellyverse(JLY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

JLY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 JLY ເຖິງ VND
137.96454515
1 JLY ເຖິງ AUD
A$0.0081263555
1 JLY ເຖິງ GBP
0.0039321075
1 JLY ເຖິງ EUR
0.0046136728
1 JLY ເຖິງ USD
$0.00524281
1 JLY ເຖິງ MYR
RM0.0223867987
1 JLY ເຖິງ TRY
0.2022151817
1 JLY ເຖິງ JPY
¥0.759683169
1 JLY ເຖິງ RUB
0.4335279589
1 JLY ເຖິງ INR
0.4436990103
1 JLY ເຖິງ IDR
Rp85.9476911664
1 JLY ເຖິງ KRW
7.3428699736
1 JLY ເຖິງ PHP
0.2918148046
1 JLY ເຖິງ EGP
￡E.0.2661250356
1 JLY ເຖິງ BRL
R$0.0296218765
1 JLY ເຖິງ CAD
C$0.0072350778
1 JLY ເຖິງ BDT
0.639098539
1 JLY ເຖິງ NGN
8.4019175936
1 JLY ເຖິງ UAH
0.218100896
1 JLY ເຖິງ VES
Bs0.45088166
1 JLY ເຖິງ PKR
Rs1.4780529952
1 JLY ເຖິງ KZT
2.6982645946
1 JLY ເຖິງ THB
฿0.173537011
1 JLY ເຖິງ TWD
NT$0.1610066951
1 JLY ເຖິງ AED
د.إ0.0192411127
1 JLY ເຖິງ CHF
Fr0.0042991042
1 JLY ເຖິງ HKD
HK$0.0406317775
1 JLY ເຖິງ MAD
.د.م0.0485484206
1 JLY ເຖິງ MXN
$0.1026542198