Jarvis Reward ລາຄາ (JRT)
ລາຄາສົດຂອງ Jarvis Reward (JRT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00173129USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 687.42KUSD. JRT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດJarvis Rewardຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Jarvis Reward ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.38%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 397.10M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJRT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JRT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Jarvis Reward ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງJarvis Reward ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001052362.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jarvis Reward ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007691333.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jarvis Reward ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017504042820925937.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.38%
|30 ມື້
|$ -0.0001052362
|-6.07%
|60 ວັນ
|$ -0.0007691333
|-44.42%
|90 ວັນ
|$ -0.0017504042820925937
|-50.27%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Jarvis Reward: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.80%
+0.38%
-2.33%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
A trading platform and its set of financial protocols to gain exposure to any assets, through margin trading or synthetic assets, against trading pools supplied by liquidity providers, tooled to automatically hedge their exposure on traditional financial market. The Jarvis Reward Token (JRT) allows to participate in the governance of protocols, to ensure the safety of their oracles and collecting the commissions they generate.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 JRT ເຖິງ VND
₫45.55889635
|1 JRT ເຖິງ AUD
A$0.0026834995
|1 JRT ເຖິງ GBP
￡0.0012984675
|1 JRT ເຖິງ EUR
€0.0015235352
|1 JRT ເຖິງ USD
$0.00173129
|1 JRT ເຖິງ MYR
RM0.0073926083
|1 JRT ເຖິງ TRY
₺0.0667758553
|1 JRT ເຖິງ JPY
¥0.250863921
|1 JRT ເຖິງ RUB
₽0.1431603701
|1 JRT ເຖິງ INR
₹0.1465190727
|1 JRT ເຖິງ IDR
Rp28.3817987376
|1 JRT ເຖິງ KRW
₩2.4247755224
|1 JRT ເຖິງ PHP
₱0.0963636014
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￡E.0.0878802804
|1 JRT ເຖິງ BRL
R$0.0097817885
|1 JRT ເຖິງ CAD
C$0.0023891802
|1 JRT ເຖິງ BDT
৳0.211044251
|1 JRT ເຖິງ NGN
₦2.7744961024
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₴0.072021664
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Bs0.14889094
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Rs0.4880852768
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฿0.057305699
|1 JRT ເຖິງ TWD
NT$0.0531679159
|1 JRT ເຖິງ AED
د.إ0.0063538343
|1 JRT ເຖິງ CHF
Fr0.0014196578
|1 JRT ເຖິງ HKD
HK$0.0134174975
|1 JRT ເຖິງ MAD
.د.م0.0160317454
|1 JRT ເຖິງ MXN
$0.0338986582