ໂລໂກ້ Jarvis

Jarvis ລາຄາ (JARVIS)

USD

Jarvis (JARVIS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02068656
$0.02068656$0.02068656
-0.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Jarvis (JARVIS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Jarvis (JARVIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02068656USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 868.87KUSD. JARVIS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດJarvisຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Jarvis ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.80%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 42.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງJARVIS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.JARVIS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Jarvis (JARVIS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Jarvis ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00016824019692906.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງJarvis ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000410400.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jarvis ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0060993991.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Jarvis ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02394935654825504.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00016824019692906-0.80%
30 ມື້$ -0.0000410400-0.19%
60 ວັນ$ -0.0060993991-29.48%
90 ວັນ$ -0.02394935654825504-53.65%

Jarvis (JARVIS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Jarvis: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02034779
$ 0.02034779$ 0.02034779

$ 0.02100583
$ 0.02100583$ 0.02100583

$ 0.120785
$ 0.120785$ 0.120785

+0.79%

-0.80%

+3.46%

Jarvis (JARVIS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 868.87K
$ 868.87K$ 868.87K

--
----

42.00M
42.00M 42.00M

ແມ່ນຫຍັງ Jarvis (JARVIS)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Jarvis (JARVIS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Jarvis(JARVIS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

JARVIS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 JARVIS ເຖິງ VND
544.3668264
1 JARVIS ເຖິງ AUD
A$0.0318573024
1 JARVIS ເຖິງ GBP
0.01551492
1 JARVIS ເຖິງ EUR
0.0182041728
1 JARVIS ເຖິງ USD
$0.02068656
1 JARVIS ເຖິງ MYR
RM0.0883316112
1 JARVIS ເຖິງ TRY
0.797466888
1 JARVIS ເຖິງ JPY
¥2.9858980704
1 JARVIS ເຖິງ RUB
1.71181284
1 JARVIS ເຖິງ INR
1.7444976048
1 JARVIS ເຖິງ IDR
Rp339.1238801664
1 JARVIS ເຖິງ KRW
28.851545232
1 JARVIS ເຖິງ PHP
1.1472766176
1 JARVIS ເຖິງ EGP
￡E.1.0500497856
1 JARVIS ເຖິງ BRL
R$0.1164653328
1 JARVIS ເຖິງ CAD
C$0.0285474528
1 JARVIS ເຖິງ BDT
2.521691664
1 JARVIS ເຖິງ NGN
33.2046180528
1 JARVIS ເຖິງ UAH
0.860560896
1 JARVIS ເຖິງ VES
Bs1.77904416
1 JARVIS ເຖິງ PKR
Rs5.8319549952
1 JARVIS ເຖິງ KZT
10.6465449696
1 JARVIS ເຖິງ THB
฿0.6828633456
1 JARVIS ເຖິງ TWD
NT$0.6344567952
1 JARVIS ເຖິງ AED
د.إ0.0759196752
1 JARVIS ເຖິງ CHF
Fr0.0169629792
1 JARVIS ເຖິງ HKD
HK$0.16032084
1 JARVIS ເຖິງ MAD
.د.م0.1915575456
1 JARVIS ເຖິງ MXN
$0.405456576