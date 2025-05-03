Ixcoin ລາຄາ (IXC)
ລາຄາສົດຂອງ Ixcoin (IXC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.144624USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.04MUSD. IXC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດIxcoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Ixcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.25%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 21.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງIXC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.IXC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Ixcoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0003749547309771.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງIxcoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0494194525.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ixcoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +3.3307353654.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ixcoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.07535979964385951.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0003749547309771
|-0.25%
|30 ມື້
|$ -0.0494194525
|-34.17%
|60 ວັນ
|$ +3.3307353654
|+2,303.03%
|90 ວັນ
|$ +0.07535979964385951
|+108.80%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Ixcoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-0.25%
+7.85%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 IXC ເຖິງ VND
₫3,805.78056
|1 IXC ເຖິງ AUD
A$0.2241672
|1 IXC ເຖິງ GBP
￡0.108468
|1 IXC ເຖິງ EUR
€0.12726912
|1 IXC ເຖິງ USD
$0.144624
|1 IXC ເຖິງ MYR
RM0.61754448
|1 IXC ເຖິງ TRY
₺5.57814768
|1 IXC ເຖິງ JPY
¥20.9560176
|1 IXC ເຖິງ RUB
₽11.95895856
|1 IXC ເຖິງ INR
₹12.23952912
|1 IXC ເຖິງ IDR
Rp2,370.88486656
|1 IXC ເຖິງ KRW
₩202.55458944
|1 IXC ເຖິງ PHP
₱8.04977184
|1 IXC ເຖິງ EGP
￡E.7.34111424
|1 IXC ເຖິງ BRL
R$0.8171256
|1 IXC ເຖິງ CAD
C$0.19958112
|1 IXC ເຖິງ BDT
৳17.6296656
|1 IXC ເຖິງ NGN
₦231.76863744
|1 IXC ເຖິງ UAH
₴6.0163584
|1 IXC ເຖິງ VES
Bs12.437664
|1 IXC ເຖິງ PKR
Rs40.77239808
|1 IXC ເຖິງ KZT
₸74.43218784
|1 IXC ເຖິງ THB
฿4.7870544
|1 IXC ເຖິງ TWD
NT$4.44140304
|1 IXC ເຖິງ AED
د.إ0.53077008
|1 IXC ເຖິງ CHF
Fr0.11859168
|1 IXC ເຖິງ HKD
HK$1.120836
|1 IXC ເຖິງ MAD
.د.م1.33921824
|1 IXC ເຖິງ MXN
$2.83173792