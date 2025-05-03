IPOR ລາຄາ (IPOR)
ລາຄາສົດຂອງ IPOR (IPOR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.137478USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.87MUSD. IPOR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດIPORຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- IPOR ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.14%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 28.13M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງIPOR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.IPOR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ IPOR ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00158787454498.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງIPOR ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0968677824.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ IPOR ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1407545406.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ IPOR ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02079240944117376.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00158787454498
|-1.14%
|30 ມື້
|$ +0.0968677824
|+70.46%
|60 ວັນ
|$ +0.1407545406
|+102.38%
|90 ວັນ
|$ -0.02079240944117376
|-13.13%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ IPOR: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.32%
-1.14%
-0.61%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
IPOR, the Inter Protocol Over-block Rate, is the heartbeat of DeFi credit markets. It is the first attempt in DeFi to establish a yield curve representing the average cost of borrowing in DeFi with information published on-chain by the largest credit market protocols in DeFi - Aave and Compound. The IPOR Protocol consists of two main parts: 1. A benchmark interest rate for DeFi (“The Index”). Currently available for USDT, USDC, and DAI (ETH coming up). These are calculated and published on-chain are public goods in the Ethereum ecosystem. 2. A suite of interest rate derivative DEXes (“The IRDs”) that quote rates for 28-day interest rate swaps for the above markets. The IPOR Index Currently, there are three IPOR rates for USDC, USDT, and DAI which have essentially different rate behavior. An IPOR ETH rate is on the horizon. These are all currently spot rates, as there is really no yield curve in DeFi, and the lack of the yield curve presents the index with a huge market opportunity. The IRDs The first instrument to reference the IPOR rates is a 4 week IRS. It takes the best of DeFi incorporating a liquidity pool and an AMM. The liquidity pool is a passive underwriter for like asset. The AMM prices the instruments based on a few different quant models broken down into something cheap enough to run on Ethereum. The taker is quoted a fixed rate, the floating rate is the IPOR (printed on chain via an oracle). IPOR plans to mature into a fully community-driven DAO. IPOR Labs will transfer ownership into the IPOR DAO, and complete ownership and control of the IPOR Protocol will be in the IPOR token holders. IPOR labs will continue to participate and make proposals; however, the ultimate approval will be in a decentralized manner via the DAO.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 IPOR ເຖິງ VND
₫3,617.73357
|1 IPOR ເຖິງ AUD
A$0.2130909
|1 IPOR ເຖິງ GBP
￡0.1031085
|1 IPOR ເຖິງ EUR
€0.12098064
|1 IPOR ເຖິງ USD
$0.137478
|1 IPOR ເຖິງ MYR
RM0.58703106
|1 IPOR ເຖິງ TRY
₺5.30252646
|1 IPOR ເຖິງ JPY
¥19.9205622
|1 IPOR ເຖິງ RUB
₽11.36805582
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₩192.54618768
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৳16.7585682
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₦220.31674368
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