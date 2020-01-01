Internxt (INXT) Tokenomics
Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.
Internxt (INXT) Tokenomics
Explore key tokenomics and price data for Internxt (INXT), including market cap, supply details, FDV, and price history. Understand the token's current value and market position quickly.
Internxt (INXT) Tokenomics: Key Metrics and Use Cases
Understanding Internxt (INXT) tokenomics is essential for analyzing its value, sustainability, and long-term potential.
Key Indicators and Calculation Methods:
Total Supply:
The maximum number of INXT tokens that have been or will ever be created.
Circulating Supply:
The number of tokens currently in the market and in public hands.
Maximum Supply:
A fixed cap on the total number of INXT tokens that can exist.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculated from current price × maximum supply, this is an estimate of total market value if all tokens were in circulation.
Inflation Rate:
Reflecting the speed of new token releases, this affects scarcity and long-term price movements.
Why These Metrics Matter to Traders?
Higher circulating supply = more liquidity.
Limited maximum supply + low inflation rate = potential for long-term price appreciation.
Transparent token distribution = better trust in the project and lower risk of centralization.
High FDV when current market cap is low = may signal overvaluation.
Now that you understand INXT's tokenomics, let's explore the live price of INXT tokens!
Disclaimer
Tokenomics information on this page is from third-party sources. MEXC does not guarantee accuracy. Please conduct thorough research before investing.