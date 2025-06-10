Instadapp ETH v2 ລາຄາ (IETH V2)
ລາຄາສົດຂອງ Instadapp ETH v2 (IETH V2) ມື້ນີ້ແມ່ນ 3,001.41USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. IETH V2 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດInstadapp ETH v2ຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Instadapp ETH v2 ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +2.11%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງIETH V2 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.IETH V2 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Instadapp ETH v2 ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +62.15.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງInstadapp ETH v2 ຖຶງ USD ເປັນ $ +176.1179365440.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Instadapp ETH v2 ຖຶງ USD ເປັນ $ +2,199.2873794740.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Instadapp ETH v2 ຖຶງ USD ເປັນ $ +786.3717042243412.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +62.15
|+2.11%
|30 ມື້
|$ +176.1179365440
|+5.87%
|60 ວັນ
|$ +2,199.2873794740
|+73.28%
|90 ວັນ
|$ +786.3717042243412
|+35.50%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Instadapp ETH v2: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.08%
+2.11%
+1.15%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 IETH V2 ເຖິງ VND
₫78,982,104.15
|1 IETH V2 ເຖິງ AUD
A$4,592.1573
|1 IETH V2 ເຖິງ GBP
￡2,191.0293
|1 IETH V2 ເຖິງ EUR
€2,611.2267
|1 IETH V2 ເຖິງ USD
$3,001.41
|1 IETH V2 ເຖິງ MYR
RM12,665.9502
|1 IETH V2 ເຖິງ TRY
₺117,745.3143
|1 IETH V2 ເຖິງ JPY
¥433,463.6322
|1 IETH V2 ເຖິງ RUB
₽237,051.3618
|1 IETH V2 ເຖິງ INR
₹257,100.7806
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Rp49,203,434.7504
|1 IETH V2 ເຖິງ KRW
₩4,066,940.5641
|1 IETH V2 ເຖິງ PHP
₱167,268.5793
|1 IETH V2 ເຖິງ EGP
￡E.148,989.9924
|1 IETH V2 ເຖິງ BRL
R$16,717.8537
|1 IETH V2 ເຖິງ CAD
C$4,081.9176
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৳366,802.3161
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₴124,708.5855
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Bs294,138.18
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₸1,527,417.549
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฿97,996.0365
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.د.م27,492.9156
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$57,176.8605