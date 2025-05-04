ໂລໂກ້ Incept

Incept ລາຄາ (INCEPT)

USD

Incept (INCEPT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$3.47
$3.47$3.47
-0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Incept (INCEPT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Incept (INCEPT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 3.47USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 34.75KUSD. INCEPT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດInceptຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Incept ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງINCEPT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.INCEPT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Incept (INCEPT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Incept ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.026439483380276.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງIncept ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2200143090.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Incept ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.5633892000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Incept ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.026439483380276-0.75%
30 ມື້$ +0.2200143090+6.34%
60 ວັນ$ -0.5633892000-16.23%
90 ວັນ$ 0--

Incept (INCEPT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Incept: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

$ 3.5
$ 3.5$ 3.5

$ 892.39
$ 892.39$ 892.39

--

-0.75%

+3.42%

Incept (INCEPT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 34.75K
$ 34.75K$ 34.75K

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10.00K
10.00K 10.00K

ແມ່ນຫຍັງ Incept (INCEPT)

INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Incept(INCEPT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

INCEPT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 INCEPT ເຖິງ VND
91,313.05
1 INCEPT ເຖິງ AUD
A$5.3785
1 INCEPT ເຖິງ GBP
2.6025
1 INCEPT ເຖິງ EUR
3.0536
1 INCEPT ເຖິງ USD
$3.47
1 INCEPT ເຖິງ MYR
RM14.8169
1 INCEPT ເຖິງ TRY
133.8379
1 INCEPT ເຖິງ JPY
¥502.803
1 INCEPT ເຖິງ RUB
286.9343
1 INCEPT ເຖິງ INR
293.6661
1 INCEPT ເຖິງ IDR
Rp56,885.2368
1 INCEPT ເຖິງ KRW
4,859.9432
1 INCEPT ເຖິງ PHP
193.1402
1 INCEPT ເຖິງ EGP
￡E.176.1372
1 INCEPT ເຖິງ BRL
R$19.6055
1 INCEPT ເຖິງ CAD
C$4.7886
1 INCEPT ເຖິງ BDT
422.993
1 INCEPT ເຖິງ NGN
5,560.8832
1 INCEPT ເຖິງ UAH
144.352
1 INCEPT ເຖິງ VES
Bs305.36
1 INCEPT ເຖິງ PKR
Rs978.2624
1 INCEPT ເຖິງ KZT
1,785.8702
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฿114.857
1 INCEPT ເຖິງ TWD
NT$106.5637
1 INCEPT ເຖິງ AED
د.إ12.7349
1 INCEPT ເຖິງ CHF
Fr2.8454
1 INCEPT ເຖິງ HKD
HK$26.8925
1 INCEPT ເຖິງ MAD
.د.م32.1322
1 INCEPT ເຖິງ MXN
$67.9426