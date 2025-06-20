IMPLS Finance ລາຄາ (IMPLS)
ລາຄາສົດຂອງ IMPLS Finance (IMPLS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0273851USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. IMPLS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດIMPLS Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- IMPLS Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -6.66%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງIMPLS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.IMPLS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ IMPLS Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00195431154456085.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງIMPLS Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0018846015.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ IMPLS Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007124343.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ IMPLS Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00799661679245513.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00195431154456085
|-6.66%
|30 ມື້
|$ +0.0018846015
|+6.88%
|60 ວັນ
|$ -0.0007124343
|-2.60%
|90 ວັນ
|$ -0.00799661679245513
|-22.60%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ IMPLS Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.85%
-6.66%
-21.66%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is the project about? IMPLS is a yield optimization protocol with additional yield farming opportunities. Users can deposit into our vaults and have their farming rewards auto compounded and also earn a bonus reward in IMPLS. Our core reward farm offers our liquidity providers a great opportunity to receive a portion of the daily IMPLS emissions, and our revenue share lets our users single side stake IMPLS and earn WPLS. What makes your project unique? Our project is unique as we not only offer auto compounding but our vaults also receive a portion of the daily emissions so our users also receive a bonus IMPLS reward for using our vaults. We're the first auto compounding boosted vaults protocol on PulseChain! History of your project. The project was built by Kairos the lead developer and founder of IMPLS.finance. We look forward to establishing a long positive history of bringing value and growth to our users. What’s next for your project? We will be adding more Vaults for other farming opportunities on PulseChain. These new vault strategies will give our users the opportunity to take take advantage of the benefits of auto compounding from multiple protocols right from our easy to use application. What can your token be used for? The token is used for farming rewards, and will be utilized to vote on proposals for the protocol such as Vaults to add and Emission pool weights for our existing vaults and yield farm.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງIMPLS Finance (IMPLS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ IMPLS ດຽວນີ້!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 IMPLS ເຖິງ VND
₫720.6389065
|1 IMPLS ເຖິງ AUD
A$0.042173054
|1 IMPLS ເຖິງ GBP
￡0.020264974
|1 IMPLS ເຖິງ EUR
€0.023825037
|1 IMPLS ເຖິງ USD
$0.0273851
|1 IMPLS ເຖິງ MYR
RM0.116386675
|1 IMPLS ເຖິງ TRY
₺1.083080705
|1 IMPLS ເຖິງ JPY
¥3.982067391
|1 IMPLS ເຖິງ RUB
₽2.146170287
|1 IMPLS ເຖິງ INR
₹2.374562021
|1 IMPLS ເຖິງ IDR
Rp448.935993744
|1 IMPLS ເຖິງ KRW
₩37.720510591
|1 IMPLS ເຖິງ PHP
₱1.569713932
|1 IMPLS ເຖິງ EGP
￡E.1.387329166
|1 IMPLS ເຖິງ BRL
R$0.150344199
|1 IMPLS ເຖິງ CAD
C$0.037517587
|1 IMPLS ເຖິງ BDT
৳3.345911518
|1 IMPLS ເຖິງ NGN
₦42.391587098
|1 IMPLS ເຖິງ UAH
₴1.142232521
|1 IMPLS ເຖິງ VES
Bs2.7932802
|1 IMPLS ເຖິງ PKR
Rs7.759841936
|1 IMPLS ເຖິງ KZT
₸14.240799702
|1 IMPLS ເຖິງ THB
฿0.896314323
|1 IMPLS ເຖິງ TWD
NT$0.810051258
|1 IMPLS ເຖິງ AED
د.إ0.100503317
|1 IMPLS ເຖິງ CHF
Fr0.022181931
|1 IMPLS ເຖິງ HKD
HK$0.214699184
|1 IMPLS ເຖິງ MAD
.د.م0.250573665
|1 IMPLS ເຖິງ MXN
$0.521960006