Ignis ລາຄາ (IGNIS)
ລາຄາສົດຂອງ Ignis (IGNIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00131032USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 997.34KUSD. IGNIS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດIgnisຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Ignis ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.69%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 761.14M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງIGNIS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.IGNIS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Ignis ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງIgnis ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0013299064.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ignis ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006432819.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ignis ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005208563913415699.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-2.69%
|30 ມື້
|$ +0.0013299064
|+101.49%
|60 ວັນ
|$ +0.0006432819
|+49.09%
|90 ວັນ
|$ +0.0005208563913415699
|+65.98%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Ignis: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-2.69%
-7.90%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 IGNIS ເຖິງ VND
₫34.4810708
|1 IGNIS ເຖິງ AUD
A$0.002030996
|1 IGNIS ເຖິງ GBP
￡0.00098274
|1 IGNIS ເຖິງ EUR
€0.0011530816
|1 IGNIS ເຖິງ USD
$0.00131032
|1 IGNIS ເຖິງ MYR
RM0.0055950664
|1 IGNIS ເຖິງ TRY
₺0.0505390424
|1 IGNIS ເຖິງ JPY
¥0.189865368
|1 IGNIS ເຖິງ RUB
₽0.1083503608
|1 IGNIS ເຖິງ INR
₹0.1108923816
|1 IGNIS ເຖິງ IDR
Rp21.4806523008
|1 IGNIS ເຖິງ KRW
₩1.8351817792
|1 IGNIS ເຖິງ PHP
₱0.0729324112
|1 IGNIS ເຖິງ EGP
￡E.0.0665118432
|1 IGNIS ເຖິງ BRL
R$0.007403308
|1 IGNIS ເຖິງ CAD
C$0.0018082416
|1 IGNIS ເຖິງ BDT
৳0.159728008
|1 IGNIS ເຖິງ NGN
₦2.0998664192
|1 IGNIS ເຖິງ UAH
₴0.054509312
|1 IGNIS ເຖິງ VES
Bs0.11268752
|1 IGNIS ເຖິງ PKR
Rs0.3694054144
|1 IGNIS ເຖິງ KZT
₸0.6743692912
|1 IGNIS ເຖິງ THB
฿0.043371592
|1 IGNIS ເຖິງ TWD
NT$0.0402399272
|1 IGNIS ເຖິງ AED
د.إ0.0048088744
|1 IGNIS ເຖິງ CHF
Fr0.0010744624
|1 IGNIS ເຖິງ HKD
HK$0.01015498
|1 IGNIS ເຖິງ MAD
.د.م0.0121335632
|1 IGNIS ເຖິງ MXN
$0.0256560656