ໂລໂກ້ iETH v1

iETH v1 ລາຄາ (IETH)

USD

iETH v1 (IETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$2,137.41
$2,137.41$2,137.41
-1.20%(1D)

ລາຄາຂອງ iETH v1 (IETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ iETH v1 (IETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 2,137.41USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 191.12KUSD. IETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດiETH v1ຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- iETH v1 ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.25%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 89.39 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງIETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.IETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

iETH v1 (IETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ iETH v1 ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -27.234878850658.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງiETH v1 ຖຶງ USD ເປັນ $ +69.9537957030.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ iETH v1 ຖຶງ USD ເປັນ $ -284.0406286410.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ iETH v1 ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,256.7525370056317.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -27.234878850658-1.25%
30 ມື້$ +69.9537957030+3.27%
60 ວັນ$ -284.0406286410-13.28%
90 ວັນ$ -1,256.7525370056317-37.02%

iETH v1 (IETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ iETH v1: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 2,125.51
$ 2,125.51$ 2,125.51

$ 2,167.49
$ 2,167.49$ 2,167.49

$ 4,727.67
$ 4,727.67$ 4,727.67

+0.52%

-1.25%

+1.43%

iETH v1 (IETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 191.12K
$ 191.12K$ 191.12K

--
----

89.39
89.39 89.39

ແມ່ນຫຍັງ iETH v1 (IETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

iETH v1 (IETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ iETH v1(IETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

IETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 IETH ເຖິງ VND
56,245,944.15
1 IETH ເຖິງ AUD
A$3,312.9855
1 IETH ເຖິງ GBP
1,603.0575
1 IETH ເຖິງ EUR
1,880.9208
1 IETH ເຖິງ USD
$2,137.41
1 IETH ເຖິງ MYR
RM9,126.7407
1 IETH ເຖິງ TRY
82,439.9037
1 IETH ເຖິງ JPY
¥309,710.709
1 IETH ເຖິງ RUB
176,742.4329
1 IETH ເຖິງ INR
180,889.0083
1 IETH ເຖິງ IDR
Rp35,039,502.5904
1 IETH ເຖິງ KRW
2,993,570.9496
1 IETH ເຖິງ PHP
118,968.2406
1 IETH ເຖິງ EGP
￡E.108,494.9316
1 IETH ເຖິງ BRL
R$12,076.3665
1 IETH ເຖິງ CAD
C$2,949.6258
1 IETH ເຖິງ BDT
260,550.279
1 IETH ເຖິງ NGN
3,425,327.7696
1 IETH ເຖິງ UAH
88,916.256
1 IETH ເຖິງ VES
Bs183,817.26
1 IETH ເຖິງ PKR
Rs602,578.6272
1 IETH ເຖິງ KZT
1,100,039.4306
1 IETH ເຖິງ THB
฿70,748.271
1 IETH ເຖິງ TWD
NT$65,639.8611
1 IETH ເຖິງ AED
د.إ7,844.2947
1 IETH ເຖິງ CHF
Fr1,752.6762
1 IETH ເຖິງ HKD
HK$16,564.9275
1 IETH ເຖິງ MAD
.د.م19,792.4166
1 IETH ເຖິງ MXN
$41,850.4878