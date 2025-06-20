ໂລໂກ້ Hyperstable

Hyperstable ລາຄາ (PEG)

USD

Hyperstable (PEG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02393148
$0.02393148$0.02393148
-6.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Hyperstable (PEG) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Hyperstable (PEG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02395066USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 674.16KUSD. PEG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHyperstableຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hyperstable ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.09%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 28.44M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPEG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PEG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Hyperstable (PEG) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hyperstable ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00155403337565644.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHyperstable ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004803448.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hyperstable ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hyperstable ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00155403337565644-6.09%
30 ມື້$ -0.0004803448-2.00%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

Hyperstable (PEG) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hyperstable: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02336433
$ 0.02336433$ 0.02336433

$ 0.02646579
$ 0.02646579$ 0.02646579

$ 0.04183107
$ 0.04183107$ 0.04183107

+2.09%

-6.09%

-21.98%

Hyperstable (PEG) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 674.16K
$ 674.16K$ 674.16K

--
----

28.44M
28.44M 28.44M

ແມ່ນຫຍັງ Hyperstable (PEG)

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Hyperstable (PEG) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Hyperstable (PEG) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHyperstable (PEG) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PEG ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hyperstable(PEG)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PEG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PEG ເຖິງ VND
630.2616179
1 PEG ເຖິງ AUD
A$0.0368840164
1 PEG ເຖິງ GBP
0.0177234884
1 PEG ເຖິງ EUR
0.0208370742
1 PEG ເຖິງ USD
$0.02395066
1 PEG ເຖິງ MYR
RM0.101790305
1 PEG ເຖິງ TRY
0.9470090964
1 PEG ເຖິງ JPY
¥3.4845815234
1 PEG ເຖິງ RUB
1.8770132242
1 PEG ເຖິງ INR
2.0770012352
1 PEG ເຖິງ IDR
Rp392.6337076704
1 PEG ເຖິງ KRW
32.9898785906
1 PEG ເຖິງ PHP
1.3730913378
1 PEG ເຖິງ EGP
￡E.1.2133404356
1 PEG ເຖິງ BRL
R$0.1314891234
1 PEG ເຖິງ CAD
C$0.0328124042
1 PEG ເຖິງ BDT
2.9262916388
1 PEG ເຖິງ NGN
37.0751426668
1 PEG ເຖິງ UAH
0.9989820286
1 PEG ເຖິງ VES
Bs2.44296732
1 PEG ເຖິງ PKR
Rs6.7866590176
1 PEG ເຖິງ KZT
12.4548222132
1 PEG ເຖິງ THB
฿0.7848631282
1 PEG ເຖິງ TWD
NT$0.7087000294
1 PEG ເຖິງ AED
د.إ0.0878989222
1 PEG ເຖິງ CHF
Fr0.0194000346
1 PEG ເຖິງ HKD
HK$0.1877731744
1 PEG ເຖິງ MAD
.د.م0.219148539
1 PEG ເຖິງ MXN
$0.4564995796