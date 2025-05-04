Hyper Utility ລາຄາ (HYPU)
ລາຄາສົດຂອງ Hyper Utility (HYPU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00003414USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 28.26KUSD. HYPU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHyper Utilityຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hyper Utility ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.21%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 832.21M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHYPU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HYPU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hyper Utility ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHyper Utility ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000050590.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hyper Utility ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000111631.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hyper Utility ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00005875454162462535.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.21%
|30 ມື້
|$ +0.0000050590
|+14.82%
|60 ວັນ
|$ -0.0000111631
|-32.69%
|90 ວັນ
|$ -0.00005875454162462535
|-63.24%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hyper Utility: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.34%
+0.21%
-13.33%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 HYPU ເຖິງ VND
₫0.8983941
|1 HYPU ເຖິງ AUD
A$0.000052917
|1 HYPU ເຖິງ GBP
￡0.000025605
|1 HYPU ເຖິງ EUR
€0.0000300432
|1 HYPU ເຖິງ USD
$0.00003414
|1 HYPU ເຖິງ MYR
RM0.0001457778
|1 HYPU ເຖິງ TRY
₺0.0013167798
|1 HYPU ເຖິງ JPY
¥0.004946886
|1 HYPU ເຖິງ RUB
₽0.0028230366
|1 HYPU ເຖິງ INR
₹0.0028892682
|1 HYPU ເຖິງ IDR
Rp0.5596720416
|1 HYPU ເຖິງ KRW
₩0.0478151184
|1 HYPU ເຖິງ PHP
₱0.0019002324
|1 HYPU ເຖິງ EGP
￡E.0.0017329464
|1 HYPU ເຖິງ BRL
R$0.000192891
|1 HYPU ເຖິງ CAD
C$0.0000471132
|1 HYPU ເຖິງ BDT
৳0.004161666
|1 HYPU ເຖິງ NGN
₦0.0547113984
|1 HYPU ເຖິງ UAH
₴0.001420224
|1 HYPU ເຖິງ VES
Bs0.00300432
|1 HYPU ເຖິງ PKR
Rs0.0096247488
|1 HYPU ເຖິງ KZT
₸0.0175704924
|1 HYPU ເຖິງ THB
฿0.001130034
|1 HYPU ເຖິງ TWD
NT$0.0010484394
|1 HYPU ເຖິງ AED
د.إ0.0001252938
|1 HYPU ເຖິງ CHF
Fr0.0000279948
|1 HYPU ເຖິງ HKD
HK$0.000264585
|1 HYPU ເຖິງ MAD
.د.م0.0003161364
|1 HYPU ເຖິງ MXN
$0.0006684612