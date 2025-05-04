ໂລໂກ້ humanDAO

humanDAO ລາຄາ (HDAO)

USD

humanDAO (HDAO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00159039
$0.00159039$0.00159039
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ humanDAO (HDAO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ humanDAO (HDAO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00159039USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 107.74KUSD. HDAO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດhumanDAOຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- humanDAO ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 67.74M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHDAO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HDAO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

humanDAO (HDAO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ humanDAO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງhumanDAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001586000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ humanDAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002855487.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ humanDAO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005645594324098997.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.01%
30 ມື້$ -0.0001586000-9.97%
60 ວັນ$ -0.0002855487-17.95%
90 ວັນ$ -0.0005645594324098997-26.19%

humanDAO (HDAO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ humanDAO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00159039
$ 0.00159039$ 0.00159039

$ 0.00159109
$ 0.00159109$ 0.00159109

$ 0.166826
$ 0.166826$ 0.166826

--

-0.01%

-3.22%

humanDAO (HDAO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 107.74K
$ 107.74K$ 107.74K

--
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67.74M
67.74M 67.74M

ແມ່ນຫຍັງ humanDAO (HDAO)

humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

humanDAO (HDAO) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ humanDAO(HDAO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

HDAO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 HDAO ເຖິງ VND
41.85111285
1 HDAO ເຖິງ AUD
A$0.0024651045
1 HDAO ເຖິງ GBP
0.0011927925
1 HDAO ເຖິງ EUR
0.0013995432
1 HDAO ເຖິງ USD
$0.00159039
1 HDAO ເຖິງ MYR
RM0.0067909653
1 HDAO ເຖິງ TRY
0.0613413423
1 HDAO ເຖິງ JPY
¥0.230447511
1 HDAO ເຖິງ RUB
0.1315093491
1 HDAO ເຖິງ INR
0.1345947057
1 HDAO ເຖິງ IDR
Rp26.0719630416
1 HDAO ເຖິງ KRW
2.2274366184
1 HDAO ເຖິງ PHP
0.0885211074
1 HDAO ເຖິງ EGP
￡E.0.0807281964
1 HDAO ເຖິງ BRL
R$0.0089857035
1 HDAO ເຖິງ CAD
C$0.0021947382
1 HDAO ເຖິງ BDT
0.193868541
1 HDAO ເຖິງ NGN
2.5486953984
1 HDAO ເຖິງ UAH
0.066160224
1 HDAO ເຖິງ VES
Bs0.13677354
1 HDAO ເຖິງ PKR
Rs0.4483627488
1 HDAO ເຖິງ KZT
0.8185101174
1 HDAO ເຖິງ THB
฿0.052641909
1 HDAO ເຖິງ TWD
NT$0.0488408769
1 HDAO ເຖິງ AED
د.إ0.0058367313
1 HDAO ເຖິງ CHF
Fr0.0013041198
1 HDAO ເຖິງ HKD
HK$0.0123255225
1 HDAO ເຖິງ MAD
.د.م0.0147270114
1 HDAO ເຖິງ MXN
$0.0311398362