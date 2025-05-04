Huckleberry ລາຄາ (FINN)

USD

Huckleberry (FINN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00052915
$0.00052915$0.00052915
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Huckleberry (FINN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Huckleberry (FINN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00052915USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 38.80KUSD. FINN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHuckleberryຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Huckleberry ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.39%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 73.32M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFINN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FINN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Huckleberry (FINN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Huckleberry ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHuckleberry ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000285215.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Huckleberry ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000313092.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Huckleberry ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001387326591362779.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.39%
30 ມື້$ +0.0000285215+5.39%
60 ວັນ$ -0.0000313092-5.91%
90 ວັນ$ -0.0001387326591362779-20.77%

Huckleberry (FINN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Huckleberry: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00051187
$ 0.00051187$ 0.00051187

$ 0.00053437
$ 0.00053437$ 0.00053437

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

-0.10%

+0.39%

-5.77%

Huckleberry (FINN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 38.80K
$ 38.80K$ 38.80K

--
----

73.32M
73.32M 73.32M

ແມ່ນຫຍັງ Huckleberry (FINN)

FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Huckleberry (FINN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Huckleberry(FINN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FINN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FINN ເຖິງ VND
13.92458225
1 FINN ເຖິງ AUD
A$0.0008201825
1 FINN ເຖິງ GBP
0.0003968625
1 FINN ເຖິງ EUR
0.000465652
1 FINN ເຖິງ USD
$0.00052915
1 FINN ເຖິງ MYR
RM0.0022594705
1 FINN ເຖິງ TRY
0.0204093155
1 FINN ເຖິງ JPY
¥0.076673835
1 FINN ເຖິງ RUB
0.0437554135
1 FINN ເຖິງ INR
0.0447819645
1 FINN ເຖິງ IDR
Rp8.674588776
1 FINN ເຖິງ KRW
0.741106324
1 FINN ເຖິງ PHP
0.029452489
1 FINN ເຖິງ EGP
￡E.0.026859654
1 FINN ເຖິງ BRL
R$0.0029896975
1 FINN ເຖິງ CAD
C$0.000730227
1 FINN ເຖິງ BDT
0.064503385
1 FINN ເຖິງ NGN
0.847994624
1 FINN ເຖິງ UAH
0.02201264
1 FINN ເຖິງ VES
Bs0.0465652
1 FINN ເຖິງ PKR
Rs0.149177968
1 FINN ເຖິງ KZT
0.272332339
1 FINN ເຖິງ THB
฿0.017514865
1 FINN ເຖິງ TWD
NT$0.0162501965
1 FINN ເຖິງ AED
د.إ0.0019419805
1 FINN ເຖິງ CHF
Fr0.000433903
1 FINN ເຖິງ HKD
HK$0.0041009125
1 FINN ເຖິງ MAD
.د.م0.004899929
1 FINN ເຖິງ MXN
$0.010360757