ໂລໂກ້ Huanghuali Token

Huanghuali Token ລາຄາ (HLT)

USD

Huanghuali Token (HLT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.25
$1.25$1.25
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Huanghuali Token (HLT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Huanghuali Token (HLT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.25USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 190.36KUSD. HLT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHuanghuali Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Huanghuali Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 152.24K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHLT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HLT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Huanghuali Token (HLT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Huanghuali Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000179751758428.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHuanghuali Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0050133750.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Huanghuali Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0112461250.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Huanghuali Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019827804033754.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000179751758428-0.01%
30 ມື້$ +0.0050133750+0.40%
60 ວັນ$ +0.0112461250+0.90%
90 ວັນ$ +0.0019827804033754+0.16%

Huanghuali Token (HLT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Huanghuali Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

+0.00%

-0.01%

-0.80%

Huanghuali Token (HLT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 190.36K
$ 190.36K$ 190.36K

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152.24K
152.24K 152.24K

ແມ່ນຫຍັງ Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Huanghuali Token(HLT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

HLT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 HLT ເຖິງ VND
32,893.75
1 HLT ເຖິງ AUD
A$1.9375
1 HLT ເຖິງ GBP
0.9375
1 HLT ເຖິງ EUR
1.1
1 HLT ເຖິງ USD
$1.25
1 HLT ເຖິງ MYR
RM5.3375
1 HLT ເຖິງ TRY
48.2125
1 HLT ເຖິງ JPY
¥181.125
1 HLT ເຖິງ RUB
103.3625
1 HLT ເຖິງ INR
105.7875
1 HLT ເຖິງ IDR
Rp20,491.8
1 HLT ເຖິງ KRW
1,750.7
1 HLT ເຖິງ PHP
69.575
1 HLT ເຖິງ EGP
￡E.63.45
1 HLT ເຖິງ BRL
R$7.0625
1 HLT ເຖິງ CAD
C$1.725
1 HLT ເຖິງ BDT
152.375
1 HLT ເຖິງ NGN
2,003.2
1 HLT ເຖິງ UAH
52
1 HLT ເຖິງ VES
Bs107.5
1 HLT ເຖິງ PKR
Rs352.4
1 HLT ເຖິງ KZT
643.325
1 HLT ເຖິງ THB
฿41.375
1 HLT ເຖິງ TWD
NT$38.3875
1 HLT ເຖິງ AED
د.إ4.5875
1 HLT ເຖິງ CHF
Fr1.025
1 HLT ເຖິງ HKD
HK$9.6875
1 HLT ເຖິງ MAD
.د.م11.575
1 HLT ເຖິງ MXN
$24.475