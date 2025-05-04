Huanghuali Token ລາຄາ (HLT)
ລາຄາສົດຂອງ Huanghuali Token (HLT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.25USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 190.36KUSD. HLT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHuanghuali Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Huanghuali Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 152.24K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHLT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HLT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Huanghuali Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000179751758428.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHuanghuali Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0050133750.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Huanghuali Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0112461250.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Huanghuali Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019827804033754.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000179751758428
|-0.01%
|30 ມື້
|$ +0.0050133750
|+0.40%
|60 ວັນ
|$ +0.0112461250
|+0.90%
|90 ວັນ
|$ +0.0019827804033754
|+0.16%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Huanghuali Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.00%
-0.01%
-0.80%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 HLT ເຖິງ VND
₫32,893.75
|1 HLT ເຖິງ AUD
A$1.9375
|1 HLT ເຖິງ GBP
￡0.9375
|1 HLT ເຖິງ EUR
€1.1
|1 HLT ເຖິງ USD
$1.25
|1 HLT ເຖິງ MYR
RM5.3375
|1 HLT ເຖິງ TRY
₺48.2125
|1 HLT ເຖິງ JPY
¥181.125
|1 HLT ເຖິງ RUB
₽103.3625
|1 HLT ເຖິງ INR
₹105.7875
|1 HLT ເຖິງ IDR
Rp20,491.8
|1 HLT ເຖິງ KRW
₩1,750.7
|1 HLT ເຖິງ PHP
₱69.575
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￡E.63.45
|1 HLT ເຖິງ BRL
R$7.0625
|1 HLT ເຖິງ CAD
C$1.725
|1 HLT ເຖິງ BDT
৳152.375
|1 HLT ເຖິງ NGN
₦2,003.2
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₴52
|1 HLT ເຖິງ VES
Bs107.5
|1 HLT ເຖິງ PKR
Rs352.4
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₸643.325
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NT$38.3875
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د.إ4.5875
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Fr1.025
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HK$9.6875
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$24.475