ໂລໂກ້ Hot Cross

Hot Cross ລາຄາ (HOTCROSS)

USD

Hot Cross (HOTCROSS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00993294
$0.00993294$0.00993294
-0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Hot Cross (HOTCROSS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Hot Cross (HOTCROSS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00993294USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.11MUSD. HOTCROSS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHot Crossຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hot Cross ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 111.50M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHOTCROSS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HOTCROSS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Hot Cross (HOTCROSS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hot Cross ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHot Cross ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001333209.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hot Cross ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021194708.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hot Cross ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003043841845223518.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.75%
30 ມື້$ +0.0001333209+1.34%
60 ວັນ$ -0.0021194708-21.33%
90 ວັນ$ -0.003043841845223518-23.45%

Hot Cross (HOTCROSS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hot Cross: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00991058
$ 0.00991058$ 0.00991058

$ 0.01003019
$ 0.01003019$ 0.01003019

$ 0.544661
$ 0.544661$ 0.544661

+0.14%

-0.75%

-1.41%

Hot Cross (HOTCROSS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

111.50M
111.50M 111.50M

ແມ່ນຫຍັງ Hot Cross (HOTCROSS)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Hot Cross (HOTCROSS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hot Cross(HOTCROSS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

HOTCROSS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 HOTCROSS ເຖິງ VND
261.3853161
1 HOTCROSS ເຖິງ AUD
A$0.015396057
1 HOTCROSS ເຖິງ GBP
0.007449705
1 HOTCROSS ເຖິງ EUR
0.0087409872
1 HOTCROSS ເຖິງ USD
$0.00993294
1 HOTCROSS ເຖິງ MYR
RM0.0424136538
1 HOTCROSS ເຖິງ TRY
0.3831134958
1 HOTCROSS ເຖິງ JPY
¥1.439283006
1 HOTCROSS ເຖິງ RUB
0.8213548086
1 HOTCROSS ເຖິງ INR
0.8406247122
1 HOTCROSS ເຖິງ IDR
Rp162.8350559136
1 HOTCROSS ເຖິງ KRW
13.9116784464
1 HOTCROSS ເຖິງ PHP
0.5528674404
1 HOTCROSS ເຖິງ EGP
￡E.0.5041960344
1 HOTCROSS ເຖິງ BRL
R$0.056121111
1 HOTCROSS ເຖິງ CAD
C$0.0137074572
1 HOTCROSS ເຖິງ BDT
1.210825386
1 HOTCROSS ເຖິງ NGN
15.9181323264
1 HOTCROSS ເຖິງ UAH
0.413210304
1 HOTCROSS ເຖິງ VES
Bs0.85423284
1 HOTCROSS ເຖິງ PKR
Rs2.8002944448
1 HOTCROSS ເຖິງ KZT
5.1120869004
1 HOTCROSS ເຖິງ THB
฿0.328780314
1 HOTCROSS ເຖິງ TWD
NT$0.3050405874
1 HOTCROSS ເຖິງ AED
د.إ0.0364538898
1 HOTCROSS ເຖິງ CHF
Fr0.0081450108
1 HOTCROSS ເຖິງ HKD
HK$0.076980285
1 HOTCROSS ເຖິງ MAD
.د.م0.0919790244
1 HOTCROSS ເຖິງ MXN
$0.1944869652