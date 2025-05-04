ໂລໂກ້ Hootchain

Hootchain ລາຄາ (HOOT)

USD

Hootchain (HOOT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02684371
$0.02684371$0.02684371
+14.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Hootchain (HOOT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Hootchain (HOOT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02684371USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 49.29KUSD. HOOT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHootchainຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hootchain ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +14.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.84M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHOOT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HOOT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Hootchain (HOOT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hootchain ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00345136.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHootchain ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0029405163.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hootchain ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0114249916.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hootchain ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04524180974870724.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00345136+14.75%
30 ມື້$ +0.0029405163+10.95%
60 ວັນ$ -0.0114249916-42.56%
90 ວັນ$ -0.04524180974870724-62.76%

Hootchain (HOOT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hootchain: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01917315
$ 0.01917315$ 0.01917315

$ 0.02850074
$ 0.02850074$ 0.02850074

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

+0.01%

+14.75%

+29.39%

Hootchain (HOOT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 49.29K
$ 49.29K$ 49.29K

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1.84M
1.84M 1.84M

ແມ່ນຫຍັງ Hootchain (HOOT)

HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hootchain(HOOT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

HOOT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 HOOT ເຖິງ VND
706.39222865
1 HOOT ເຖິງ AUD
A$0.0416077505
1 HOOT ເຖິງ GBP
0.0201327825
1 HOOT ເຖິງ EUR
0.0236224648
1 HOOT ເຖິງ USD
$0.02684371
1 HOOT ເຖິງ MYR
RM0.1146226417
1 HOOT ເຖິງ TRY
1.0353618947
1 HOOT ເຖິງ JPY
¥3.889653579
1 HOOT ເຖິງ RUB
2.2197063799
1 HOOT ເຖິງ INR
2.2717831773
1 HOOT ເຖິງ IDR
Rp440.0607492624
1 HOOT ເຖິງ KRW
37.5962264776
1 HOOT ເຖິງ PHP
1.4941208986
1 HOOT ເຖິງ EGP
￡E.1.3625867196
1 HOOT ເຖິງ BRL
R$0.1516669615
1 HOOT ເຖິງ CAD
C$0.0370443198
1 HOOT ເຖິງ BDT
3.272248249
1 HOOT ເຖິງ NGN
43.0186558976
1 HOOT ເຖິງ UAH
1.116698336
1 HOOT ເຖິງ VES
Bs2.36224648
1 HOOT ເຖິງ PKR
Rs7.5677787232
1 HOOT ເຖິງ KZT
13.8153837886
1 HOOT ເຖິງ THB
฿0.888526801
1 HOOT ເຖິງ TWD
NT$0.8243703341
1 HOOT ເຖິງ AED
د.إ0.0985164157
1 HOOT ເຖິງ CHF
Fr0.0220118422
1 HOOT ເຖິງ HKD
HK$0.2080387525
1 HOOT ເຖິງ MAD
.د.م0.2485727546
1 HOOT ເຖິງ MXN
$0.5255998418