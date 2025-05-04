Hootchain ລາຄາ (HOOT)
ລາຄາສົດຂອງ Hootchain (HOOT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02684371USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 49.29KUSD. HOOT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHootchainຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hootchain ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +14.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.84M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHOOT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HOOT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hootchain ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00345136.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHootchain ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0029405163.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hootchain ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0114249916.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hootchain ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04524180974870724.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00345136
|+14.75%
|30 ມື້
|$ +0.0029405163
|+10.95%
|60 ວັນ
|$ -0.0114249916
|-42.56%
|90 ວັນ
|$ -0.04524180974870724
|-62.76%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hootchain: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
+14.75%
+29.39%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 HOOT ເຖິງ VND
₫706.39222865
|1 HOOT ເຖິງ AUD
A$0.0416077505
|1 HOOT ເຖິງ GBP
￡0.0201327825
|1 HOOT ເຖິງ EUR
€0.0236224648
|1 HOOT ເຖິງ USD
$0.02684371
|1 HOOT ເຖິງ MYR
RM0.1146226417
|1 HOOT ເຖິງ TRY
₺1.0353618947
|1 HOOT ເຖິງ JPY
¥3.889653579
|1 HOOT ເຖິງ RUB
₽2.2197063799
|1 HOOT ເຖິງ INR
₹2.2717831773
|1 HOOT ເຖິງ IDR
Rp440.0607492624
|1 HOOT ເຖິງ KRW
₩37.5962264776
|1 HOOT ເຖິງ PHP
₱1.4941208986
|1 HOOT ເຖິງ EGP
￡E.1.3625867196
|1 HOOT ເຖິງ BRL
R$0.1516669615
|1 HOOT ເຖິງ CAD
C$0.0370443198
|1 HOOT ເຖິງ BDT
৳3.272248249
|1 HOOT ເຖິງ NGN
₦43.0186558976
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₴1.116698336
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Bs2.36224648
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Rs7.5677787232
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₸13.8153837886
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฿0.888526801
|1 HOOT ເຖິງ TWD
NT$0.8243703341
|1 HOOT ເຖິງ AED
د.إ0.0985164157
|1 HOOT ເຖິງ CHF
Fr0.0220118422
|1 HOOT ເຖິງ HKD
HK$0.2080387525
|1 HOOT ເຖິງ MAD
.د.م0.2485727546
|1 HOOT ເຖິງ MXN
$0.5255998418