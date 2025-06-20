Hippocrat ລາຄາ (HPO)
ລາຄາສົດຂອງ Hippocrat (HPO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0455056USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 47.09MUSD. HPO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHippocratຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hippocrat ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.03B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHPO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HPO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hippocrat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHippocrat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0059510904.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hippocrat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012534335.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hippocrat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00057445027916714.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0059510904
|-13.07%
|60 ວັນ
|$ -0.0012534335
|-2.75%
|90 ວັນ
|$ +0.00057445027916714
|+1.28%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hippocrat: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
0.00%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Hippocrat is a Cooperative Protocol for Healthcare Data Collection & Utilization. Hippocrat is revolutionizing the traditional healthcare by enabling individuals to have sovereign control over their health data through blockchain and zero-knowledge proof technologies. Within the HPO ecosystem, personal ownership of health data not only enhances the quality of personalized medical care but also contributes to global health. The HPO ecosystem promotes effortless exchange of data among individuals, healthcare institutions, and research laboratories. HIPPO is a WEB 3 remote medical consultation app, harnessing the power of blockchain technology to secure data transactions, data sovereignty and payments. This approach guarantees universal access to healthcare services, regardless of an individual's geographical location, socioeconomic status, or language, ensuring equity in healthcare access. Furthermore, all healthcare data within HIPPO will be leveraged to deliver more personalized healthcare and consultation, enhancing the user experience and benefit. Users have the autonomy to manage their healthcare data and retain ownership, ensuring that if they choose to switch healthcare providers, they can seamlessly transfer their previous health data, facilitating continuity in care. With data securely encrypted on the blockchain, prevents any single entity from monopolizing health information, thereby ensuring that profits are rightfully redirected back to the patients.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHippocrat (HPO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HPO ດຽວນີ້!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 HPO ເຖິງ VND
₫1,197.479864
|1 HPO ເຖິງ AUD
A$0.070078624
|1 HPO ເຖິງ GBP
￡0.033674144
|1 HPO ເຖິງ EUR
€0.039589872
|1 HPO ເຖິງ USD
$0.0455056
|1 HPO ເຖິງ MYR
RM0.1933988
|1 HPO ເຖິງ TRY
₺1.800201536
|1 HPO ເຖິງ JPY
¥6.620609744
|1 HPO ເຖິງ RUB
₽3.566273872
|1 HPO ເຖິງ INR
₹3.945790576
|1 HPO ເຖິງ IDR
Rp745.993323264
|1 HPO ເຖິງ KRW
₩62.679868496
|1 HPO ເຖິງ PHP
₱2.60974616
|1 HPO ເຖິງ EGP
￡E.2.305768752
|1 HPO ເຖິງ BRL
R$0.249825744
|1 HPO ເຖິງ CAD
C$0.062342672
|1 HPO ເຖິງ BDT
৳5.559874208
|1 HPO ເຖິງ NGN
₦70.441758688
|1 HPO ເຖິງ UAH
₴1.898038576
|1 HPO ເຖິງ VES
Bs4.6415712
|1 HPO ເຖິງ PKR
Rs12.894466816
|1 HPO ເຖິງ KZT
₸23.663822112
|1 HPO ເຖິງ THB
฿1.492128624
|1 HPO ເຖິງ TWD
NT$1.346510704
|1 HPO ເຖິງ AED
د.إ0.167005552
|1 HPO ເຖິງ CHF
Fr0.036859536
|1 HPO ເຖິງ HKD
HK$0.356763904
|1 HPO ເຖິງ MAD
.د.م0.41637624
|1 HPO ເຖິງ MXN
$0.867336736