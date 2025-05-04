ໂລໂກ້ Helmet Insure

Helmet Insure ລາຄາ (HELMET)

USD

Helmet Insure (HELMET) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00275601
$0.00275601$0.00275601
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Helmet Insure (HELMET) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Helmet Insure (HELMET) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00275603USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 117.03KUSD. HELMET ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHelmet Insureຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Helmet Insure ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.13%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 42.46M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງHELMET ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.HELMET MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Helmet Insure (HELMET) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Helmet Insure ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHelmet Insure ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000164069.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Helmet Insure ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001738704.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Helmet Insure ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004605707110537805.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.13%
30 ມື້$ -0.0000164069-0.59%
60 ວັນ$ -0.0001738704-6.30%
90 ວັນ$ -0.0004605707110537805-14.31%

Helmet Insure (HELMET) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Helmet Insure: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00274127
$ 0.00274127$ 0.00274127

$ 0.0027622
$ 0.0027622$ 0.0027622

$ 2.93
$ 2.93$ 2.93

-0.13%

-0.13%

-2.61%

Helmet Insure (HELMET) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 117.03K
$ 117.03K$ 117.03K

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42.46M
42.46M 42.46M

ແມ່ນຫຍັງ Helmet Insure (HELMET)

Crypto-assets insurance trading platform on BSC

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Helmet Insure (HELMET) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Helmet Insure(HELMET)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

HELMET ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 HELMET ເຖິງ VND
72.52492945
1 HELMET ເຖິງ AUD
A$0.0042718465
1 HELMET ເຖິງ GBP
0.0020670225
1 HELMET ເຖິງ EUR
0.0024253064
1 HELMET ເຖິງ USD
$0.00275603
1 HELMET ເຖິງ MYR
RM0.0117682481
1 HELMET ເຖິງ TRY
0.1063000771
1 HELMET ເຖິງ JPY
¥0.399348747
1 HELMET ເຖິງ RUB
0.2278961207
1 HELMET ເຖິງ INR
0.2332428189
1 HELMET ເຖິງ IDR
Rp45.1808124432
1 HELMET ເຖິງ KRW
3.8599853768
1 HELMET ເຖິງ PHP
0.1534006298
1 HELMET ເຖິງ EGP
￡E.0.1398960828
1 HELMET ເຖິງ BRL
R$0.0155715695
1 HELMET ເຖິງ CAD
C$0.0038033214
1 HELMET ເຖິງ BDT
0.335960057
1 HELMET ເຖິງ NGN
4.4167034368
1 HELMET ເຖິງ UAH
0.114650848
1 HELMET ເຖິງ VES
Bs0.23701858
1 HELMET ເຖິງ PKR
Rs0.7769799776
1 HELMET ເຖິງ KZT
1.4184183998
1 HELMET ເຖິງ THB
฿0.091224593
1 HELMET ເຖິງ TWD
NT$0.0846376813
1 HELMET ເຖິງ AED
د.إ0.0101146301
1 HELMET ເຖິງ CHF
Fr0.0022599446
1 HELMET ເຖິງ HKD
HK$0.0213592325
1 HELMET ເຖິງ MAD
.د.م0.0255208378
1 HELMET ເຖິງ MXN
$0.0539630674