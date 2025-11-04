ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCຂອງມື້ນີ້105,481 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHCBBTCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHCBBTCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HCBBTC

HCBBTC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HCBBTC

HCBBTC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HCBBTC Tokenomics

HCBBTC ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ລາຄາ (HCBBTC)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 HCBBTC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$105,481
$105,481$105,481
-2.70%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:43:29 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 105,474
$ 105,474$ 105,474
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 108,456
$ 108,456$ 108,456
ສູງກວ່າ 24H

$ 105,474
$ 105,474$ 105,474

$ 108,456
$ 108,456$ 108,456

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

-0.00%

-2.73%

-4.89%

-4.89%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $105,481. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HCBBTCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 105,474 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 108,456, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HCBBTCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 128,529, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 81,202.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HCBBTCມີການປ່ຽນແປງ-0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.73%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -4.89%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

--
----

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

0.07
0.07 0.07

0.06871572
0.06871572 0.06871572

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCການຊື້ຂາຍ$ 7.25K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHCBBTCແມ່ນ0.07ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ0.06871572. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 7.25K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -2,965.302678184.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ -14,958.0496480000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ -4,704.4842443000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ -9,428.42052090028.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -2,965.302678184-2.73%
30 ມື້$ -14,958.0496480000-14.18%
60 ວັນ$ -4,704.4842443000-4.46%
90 ວັນ$ -9,428.42052090028-8.20%

ແມ່ນຫຍັງ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

ກວດເບິ່ງການHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

HCBBTC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HCBBTC ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC(HCBBTC)

ມື້ນີ້ມີHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HCBBTCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 105,481 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHCBBTCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HCBBTCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 105,481. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງHaven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHCBBTC​ແມ່ນ​$ 7.25K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHCBBTC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHCBBTCແມ່ນ 0.07 USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHCBBTC?
HCBBTC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 128,529 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHCBBTC?
HCBBTCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 81,202 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHCBBTC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHCBBTCແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້HCBBTCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HCBBTC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHCBBTCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:43:29 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

