ໂລໂກ້ Hashport Bridged wAVAX

Hashport Bridged wAVAX ລາຄາ (WAVAX[HTS])

USD

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$17.9
$17.9$17.9
-1.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ມື້ນີ້ແມ່ນ 17.9USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. WAVAX[HTS] ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHashport Bridged wAVAXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hashport Bridged wAVAX ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.81%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWAVAX[HTS] ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WAVAX[HTS] MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hashport Bridged wAVAX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.33069794805832.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHashport Bridged wAVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ -3.1817285800.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hashport Bridged wAVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.4120790900.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hashport Bridged wAVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.930216684695554.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.33069794805832-1.81%
30 ມື້$ -3.1817285800-17.77%
60 ວັນ$ -1.4120790900-7.88%
90 ວັນ$ -0.930216684695554-4.94%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hashport Bridged wAVAX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 17.71
$ 17.71$ 17.71

$ 18.57
$ 18.57$ 18.57

$ 87.1
$ 87.1$ 87.1

-0.73%

-1.81%

-14.16%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ແມ່ນຫຍັງ Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WAVAX[HTS] ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hashport Bridged wAVAX(WAVAX[HTS])

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WAVAX[HTS] ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WAVAX[HTS] ເຖິງ VND
471,038.5
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ AUD
A$27.566
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ GBP
13.246
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ EUR
15.573
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ USD
$17.9
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ MYR
RM76.075
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ TRY
707.945
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ JPY
¥2,603.555
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ RUB
1,402.823
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ INR
1,552.109
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ IDR
Rp293,442.576
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ KRW
24,655.639
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ PHP
1,026.028
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ EGP
￡E.906.814
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ BRL
R$98.271
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ CAD
C$24.523
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ BDT
2,187.022
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ NGN
27,708.842
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ UAH
746.609
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ VES
Bs1,825.8
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ PKR
Rs5,072.144
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ KZT
9,308.358
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ THB
฿586.404
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ TWD
NT$529.661
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د.إ65.693
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ CHF
Fr14.499
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ HKD
HK$140.336
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ MAD
.د.م163.785
1 WAVAX[HTS] ເຖິງ MXN
$341.174