ໂລໂກ້ Hashport Bridged QNT

Hashport Bridged QNT ລາຄາ (QNT[HTS])

USD

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$98.21
$98.21$98.21
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ມື້ນີ້ແມ່ນ 98.21USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. QNT[HTS] ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດHashport Bridged QNTຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Hashport Bridged QNT ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.18%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງQNT[HTS] ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.QNT[HTS] MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Hashport Bridged QNT ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.18529668342125.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHashport Bridged QNT ຖຶງ USD ເປັນ $ +2.5438943460.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hashport Bridged QNT ຖຶງ USD ເປັນ $ +47.4853697850.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hashport Bridged QNT ຖຶງ USD ເປັນ $ +21.76801141338148.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.18529668342125-0.18%
30 ມື້$ +2.5438943460+2.59%
60 ວັນ$ +47.4853697850+48.35%
90 ວັນ$ +21.76801141338148+28.48%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Hashport Bridged QNT: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 97.64
$ 97.64$ 97.64

$ 101.24
$ 101.24$ 101.24

$ 237.24
$ 237.24$ 237.24

-0.62%

-0.18%

-14.63%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ແມ່ນຫຍັງ Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHashport Bridged QNT (QNT[HTS]) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ QNT[HTS] ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hashport Bridged QNT(QNT[HTS])

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

QNT[HTS] ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 QNT[HTS] ເຖິງ VND
2,584,396.15
1 QNT[HTS] ເຖິງ AUD
A$151.2434
1 QNT[HTS] ເຖິງ GBP
72.6754
1 QNT[HTS] ເຖິງ EUR
85.4427
1 QNT[HTS] ເຖິງ USD
$98.21
1 QNT[HTS] ເຖິງ MYR
RM417.3925
1 QNT[HTS] ເຖິງ TRY
3,884.2055
1 QNT[HTS] ເຖິງ JPY
¥14,284.6445
1 QNT[HTS] ເຖິງ RUB
7,696.7177
1 QNT[HTS] ເຖິງ INR
8,515.7891
1 QNT[HTS] ເຖິງ IDR
Rp1,609,999.7424
1 QNT[HTS] ເຖິງ KRW
135,275.4361
1 QNT[HTS] ເຖິງ PHP
5,629.3972
1 QNT[HTS] ເຖິງ EGP
￡E.4,975.3186
1 QNT[HTS] ເຖິງ BRL
R$539.1729
1 QNT[HTS] ເຖິງ CAD
C$134.5477
1 QNT[HTS] ເຖິງ BDT
11,999.2978
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152,027.1158
1 QNT[HTS] ເຖິງ UAH
4,096.3391
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Bs10,017.42
1 QNT[HTS] ເຖິງ PKR
Rs27,828.7856
1 QNT[HTS] ເຖິງ KZT
51,071.1642
1 QNT[HTS] ເຖິງ THB
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1 QNT[HTS] ເຖິງ TWD
NT$2,906.0339
1 QNT[HTS] ເຖິງ AED
د.إ360.4307
1 QNT[HTS] ເຖິງ CHF
Fr79.5501
1 QNT[HTS] ເຖິງ HKD
HK$769.9664
1 QNT[HTS] ເຖິງ MAD
.د.م898.6215
1 QNT[HTS] ເຖິງ MXN
$1,871.8826