ລາຄາສົດHarmonix kHYPEຂອງມື້ນີ້37.21 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHAKHYPEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHAKHYPEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດHarmonix kHYPEຂອງມື້ນີ້37.21 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHAKHYPEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHAKHYPEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HAKHYPE

HAKHYPE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HAKHYPE

HAKHYPE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HAKHYPE Tokenomics

HAKHYPE ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Harmonix kHYPE

Harmonix kHYPE ລາຄາ (HAKHYPE)

1 HAKHYPE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$37.21
-10.00%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:27:08 (UTC+8)

Harmonix kHYPE (HAKHYPE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 37.18
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 41.83
ສູງກວ່າ 24H

$ 37.18
$ 41.83
$ 59.64
$ 29.77
-1.67%

-10.09%

-22.45%

-22.45%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $37.21. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HAKHYPEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 37.18 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 41.83, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HAKHYPEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 59.64, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 29.77.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HAKHYPEມີການປ່ຽນແປງ-1.67%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -10.09%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.45%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

148.88K
148.88K 148.88K

148,875.1326685143
148,875.1326685143 148,875.1326685143

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານHarmonix kHYPEການຊື້ຂາຍ$ 5.54M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHAKHYPEແມ່ນ148.88Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ148875.1326685143. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 5.54M.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Harmonix kHYPE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -4.17916803018225.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງHarmonix kHYPE ຖຶງ USD ເປັນ $ -9.9152147440.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Harmonix kHYPE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Harmonix kHYPE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -4.17916803018225-10.09%
30 ມື້$ -9.9152147440-26.64%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Harmonix kHYPE ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບHarmonix kHYPE.

ກວດເບິ່ງການHarmonix kHYPEຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

HAKHYPE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHarmonix kHYPE (HAKHYPE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HAKHYPE ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Harmonix kHYPE(HAKHYPE)

ມື້ນີ້ມີHarmonix kHYPE (HAKHYPE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HAKHYPEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 37.21 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHAKHYPEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HAKHYPEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 37.21. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງHarmonix kHYPE?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHAKHYPE​ແມ່ນ​$ 5.54M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHAKHYPE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHAKHYPEແມ່ນ 148.88K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHAKHYPE?
HAKHYPE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 59.64 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHAKHYPE?
HAKHYPEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 29.77 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHAKHYPE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHAKHYPEແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້HAKHYPEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HAKHYPE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHAKHYPEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

