Gun Game ລາຄາ (GG)
ລາຄາສົດຂອງ Gun Game (GG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00103255USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 70.40KUSD. GG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGun Gameຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Gun Game ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.29%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 68.18M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Gun Game ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGun Game ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002204418.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gun Game ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004514961.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gun Game ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008643176526665005.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.29%
|30 ມື້
|$ +0.0002204418
|+21.35%
|60 ວັນ
|$ -0.0004514961
|-43.72%
|90 ວັນ
|$ -0.0008643176526665005
|-45.56%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Gun Game: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.00%
+0.29%
+14.29%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 GG ເຖິງ VND
₫27.17155325
|1 GG ເຖິງ AUD
A$0.0016004525
|1 GG ເຖິງ GBP
￡0.0007744125
|1 GG ເຖິງ EUR
€0.000908644
|1 GG ເຖິງ USD
$0.00103255
|1 GG ເຖິງ MYR
RM0.0044089885
|1 GG ເຖິງ TRY
₺0.0398254535
|1 GG ເຖິງ JPY
¥0.149616495
|1 GG ເຖິງ RUB
₽0.0853815595
|1 GG ເຖິງ INR
₹0.0873847065
|1 GG ເຖິງ IDR
Rp16.927046472
|1 GG ເຖິງ KRW
₩1.446148228
|1 GG ເຖິງ PHP
₱0.057471733
|1 GG ເຖິງ EGP
￡E.0.052412238
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R$0.0058339075
|1 GG ເຖິງ CAD
C$0.001424919
|1 GG ເຖິງ BDT
৳0.125867845
|1 GG ເຖິງ NGN
₦1.654723328
|1 GG ເຖິງ UAH
₴0.04295408
|1 GG ເຖິງ VES
Bs0.0908644
|1 GG ເຖິງ PKR
Rs0.291096496
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₸0.531412183
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฿0.034177405
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د.إ0.0037894585
|1 GG ເຖິງ CHF
Fr0.000846691
|1 GG ເຖິງ HKD
HK$0.0080022625
|1 GG ເຖິງ MAD
.د.م0.009561413
|1 GG ເຖິງ MXN
$0.020217329