ໂລໂກ້ Gun Game

Gun Game ລາຄາ (GG)

USD

Gun Game (GG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00103255
$0.00103255$0.00103255
+0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Gun Game (GG) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Gun Game (GG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00103255USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 70.40KUSD. GG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGun Gameຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Gun Game ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.29%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 68.18M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Gun Game (GG) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Gun Game ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGun Game ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002204418.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gun Game ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004514961.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gun Game ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008643176526665005.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.29%
30 ມື້$ +0.0002204418+21.35%
60 ວັນ$ -0.0004514961-43.72%
90 ວັນ$ -0.0008643176526665005-45.56%

Gun Game (GG) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Gun Game: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00102004
$ 0.00102004$ 0.00102004

$ 0.00103558
$ 0.00103558$ 0.00103558

$ 0.02990797
$ 0.02990797$ 0.02990797

-0.00%

+0.29%

+14.29%

Gun Game (GG) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 70.40K
$ 70.40K$ 70.40K

--
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68.18M
68.18M 68.18M

ແມ່ນຫຍັງ Gun Game (GG)

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Gun Game(GG)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GG ເຖິງ VND
27.17155325
1 GG ເຖິງ AUD
A$0.0016004525
1 GG ເຖິງ GBP
0.0007744125
1 GG ເຖິງ EUR
0.000908644
1 GG ເຖິງ USD
$0.00103255
1 GG ເຖິງ MYR
RM0.0044089885
1 GG ເຖິງ TRY
0.0398254535
1 GG ເຖິງ JPY
¥0.149616495
1 GG ເຖິງ RUB
0.0853815595
1 GG ເຖິງ INR
0.0873847065
1 GG ເຖິງ IDR
Rp16.927046472
1 GG ເຖິງ KRW
1.446148228
1 GG ເຖິງ PHP
0.057471733
1 GG ເຖິງ EGP
￡E.0.052412238
1 GG ເຖິງ BRL
R$0.0058339075
1 GG ເຖິງ CAD
C$0.001424919
1 GG ເຖິງ BDT
0.125867845
1 GG ເຖິງ NGN
1.654723328
1 GG ເຖິງ UAH
0.04295408
1 GG ເຖິງ VES
Bs0.0908644
1 GG ເຖິງ PKR
Rs0.291096496
1 GG ເຖິງ KZT
0.531412183
1 GG ເຖິງ THB
฿0.034177405
1 GG ເຖິງ TWD
NT$0.0317096105
1 GG ເຖິງ AED
د.إ0.0037894585
1 GG ເຖິງ CHF
Fr0.000846691
1 GG ເຖິງ HKD
HK$0.0080022625
1 GG ເຖິງ MAD
.د.م0.009561413
1 GG ເຖິງ MXN
$0.020217329