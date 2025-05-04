ໂລໂກ້ GroveCoin

GroveCoin ລາຄາ (GRV)

USD

GroveCoin (GRV) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0038591
$0.0038591$0.0038591
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ GroveCoin (GRV) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ GroveCoin (GRV) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00386109USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 287.31KUSD. GRV ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGroveCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GroveCoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.08%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 74.45M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGRV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GRV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

GroveCoin (GRV) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GroveCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGroveCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004668864.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GroveCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011829769.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GroveCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003917801326124066.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.08%
30 ມື້$ -0.0004668864-12.09%
60 ວັນ$ -0.0011829769-30.63%
90 ວັນ$ -0.003917801326124066-50.36%

GroveCoin (GRV) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GroveCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00384978
$ 0.00384978$ 0.00384978

$ 0.00401112
$ 0.00401112$ 0.00401112

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

+0.05%

-0.08%

-1.91%

GroveCoin (GRV) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 287.31K
$ 287.31K$ 287.31K

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74.45M
74.45M 74.45M

ແມ່ນຫຍັງ GroveCoin (GRV)

Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

GroveCoin (GRV) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GRV ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GRV ເຖິງ VND
101.60458335
1 GRV ເຖິງ AUD
A$0.0059846895
1 GRV ເຖິງ GBP
0.0028958175
1 GRV ເຖິງ EUR
0.0033977592
1 GRV ເຖິງ USD
$0.00386109
1 GRV ເຖິງ MYR
RM0.0164868543
1 GRV ເຖິງ TRY
0.1489222413
1 GRV ເຖິງ JPY
¥0.559471941
1 GRV ເຖິງ RUB
0.3192735321
1 GRV ເຖິງ INR
0.3267640467
1 GRV ເຖິງ IDR
Rp63.2965472496
1 GRV ເຖິງ KRW
5.4076882104
1 GRV ເຖິງ PHP
0.2149082694
1 GRV ເຖິງ EGP
￡E.0.1959889284
1 GRV ເຖິງ BRL
R$0.0218151585
1 GRV ເຖິງ CAD
C$0.0053283042
1 GRV ເຖິງ BDT
0.470666871
1 GRV ເຖິງ NGN
6.1876283904
1 GRV ເຖິງ UAH
0.160621344
1 GRV ເຖິງ VES
Bs0.33205374
1 GRV ເຖິງ PKR
Rs1.0885184928
1 GRV ເຖິງ KZT
1.9871485794
1 GRV ເຖິງ THB
฿0.127802079
1 GRV ເຖິງ TWD
NT$0.1185740739
1 GRV ເຖິງ AED
د.إ0.0141702003
1 GRV ເຖິງ CHF
Fr0.0031660938
1 GRV ເຖິງ HKD
HK$0.0299234475
1 GRV ເຖິງ MAD
.د.م0.0357536934
1 GRV ເຖິງ MXN
$0.0756001422