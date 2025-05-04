GroveCoin ລາຄາ (GRV)
ລາຄາສົດຂອງ GroveCoin (GRV) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00386109USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 287.31KUSD. GRV ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGroveCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GroveCoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.08%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 74.45M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGRV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GRV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GroveCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGroveCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004668864.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GroveCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011829769.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GroveCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003917801326124066.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.08%
|30 ມື້
|$ -0.0004668864
|-12.09%
|60 ວັນ
|$ -0.0011829769
|-30.63%
|90 ວັນ
|$ -0.003917801326124066
|-50.36%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GroveCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.05%
-0.08%
-1.91%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 GRV ເຖິງ VND
₫101.60458335
|1 GRV ເຖິງ AUD
A$0.0059846895
|1 GRV ເຖິງ GBP
￡0.0028958175
|1 GRV ເຖິງ EUR
€0.0033977592
|1 GRV ເຖິງ USD
$0.00386109
|1 GRV ເຖິງ MYR
RM0.0164868543
|1 GRV ເຖິງ TRY
₺0.1489222413
|1 GRV ເຖິງ JPY
¥0.559471941
|1 GRV ເຖິງ RUB
₽0.3192735321
|1 GRV ເຖິງ INR
₹0.3267640467
|1 GRV ເຖິງ IDR
Rp63.2965472496
|1 GRV ເຖິງ KRW
₩5.4076882104
|1 GRV ເຖິງ PHP
₱0.2149082694
|1 GRV ເຖິງ EGP
￡E.0.1959889284
|1 GRV ເຖິງ BRL
R$0.0218151585
|1 GRV ເຖິງ CAD
C$0.0053283042
|1 GRV ເຖິງ BDT
৳0.470666871
|1 GRV ເຖິງ NGN
₦6.1876283904
|1 GRV ເຖິງ UAH
₴0.160621344
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Bs0.33205374
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Rs1.0885184928
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₸1.9871485794
|1 GRV ເຖິງ THB
฿0.127802079
|1 GRV ເຖິງ TWD
NT$0.1185740739
|1 GRV ເຖິງ AED
د.إ0.0141702003
|1 GRV ເຖິງ CHF
Fr0.0031660938
|1 GRV ເຖິງ HKD
HK$0.0299234475
|1 GRV ເຖິງ MAD
.د.م0.0357536934
|1 GRV ເຖິງ MXN
$0.0756001422