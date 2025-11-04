ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດGRDMຂອງມື້ນີ້0.01741862 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດGRDMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວGRDMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດGRDMຂອງມື້ນີ້0.01741862 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດGRDMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວGRDMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ GRDM

GRDM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ GRDM

GRDM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

GRDM Tokenomics

GRDM ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ GRDM

GRDM ລາຄາ (GRDM)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 GRDM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01741862
$0.01741862$0.01741862
0.00%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
GRDM (GRDM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:37:46 (UTC+8)

GRDM (GRDM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479

$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586

--

--

-0.86%

-0.86%

GRDM (GRDM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.01741862. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, GRDMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. GRDMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02841479, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.01535586.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, GRDMມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, --24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.86%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

GRDM (GRDM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານGRDMການຊື້ຂາຍ$ 6.97M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງGRDMແມ່ນ400.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 17.42M.

GRDM (GRDM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GRDM ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGRDM ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0044718230.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GRDM ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GRDM ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0044718230-25.67%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

GRDM (GRDM) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

GRDM ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

GRDM (GRDM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ GRDM (GRDM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບGRDM.

ກວດເບິ່ງການGRDMຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

GRDM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

GRDM (GRDM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງGRDM (GRDM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ GRDM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ GRDM(GRDM)

ມື້ນີ້ມີGRDM (GRDM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ GRDMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01741862 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາGRDMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​GRDMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01741862. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງGRDM?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງGRDM​ແມ່ນ​$ 6.97M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງGRDM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນGRDMແມ່ນ 400.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງGRDM?
GRDM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02841479 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງGRDM?
GRDMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.01535586 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດGRDM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການGRDMແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້GRDMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
GRDM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງGRDMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:37:46 (UTC+8)

GRDM (GRDM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,637.55
$104,637.55$104,637.55

-1.04%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,495.69
$3,495.69$3,495.69

-2.59%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.26
$157.26$157.26

-5.68%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1381
$1.1381$1.1381

-25.23%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,637.55
$104,637.55$104,637.55

-1.04%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,495.69
$3,495.69$3,495.69

-2.59%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.26
$157.26$157.26

-5.68%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2472
$2.2472$2.2472

-3.42%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16255
$0.16255$0.16255

-2.64%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02498
$0.02498$0.02498

+149.80%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$50.800
$50.800$50.800

+138.54%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.06116
$0.06116$0.06116

+119.05%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000007110
$0.0000007110$0.0000007110

+78.55%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3747
$0.3747$0.3747

+64.05%