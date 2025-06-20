Gram Silver ລາຄາ (GRAMS)
ລາຄາສົດຂອງ Gram Silver (GRAMS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.19USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. GRAMS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGram Silverຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Gram Silver ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGRAMS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GRAMS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Gram Silver ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.005820310235805.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGram Silver ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1527695820.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gram Silver ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1661029370.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gram Silver ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1136534052119252.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.005820310235805
|-0.48%
|30 ມື້
|$ +0.1527695820
|+12.84%
|60 ວັນ
|$ +0.1661029370
|+13.96%
|90 ວັນ
|$ +0.1136534052119252
|+10.56%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Gram Silver: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.12%
-0.48%
+0.98%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Launched in November 2022, Gram Silver Token (GRAMS) is an asset-backed token redeemable 1:1 for 1 gram of silver. Issued by Token Teknoloji Anonim Şirketi, this token is fully backed by silver on the blockchain at a 1:1 ratio and indexed to the price of silver. For every GRAMS created, an equivalent amount of physical silver is held as collateral in the company's reserves. GRAMS provides a cost-effective, fast and secure solution for global users, offering direct ownership with no storage costs and high accessibility for 24/7 transactions and transfers, regardless of geographical boundaries. Unlike silver transaction limits in the market, there are no minimum transaction limits for GRAMS transactions. GRAMS is created and runs on the Avalanche C-Chain and Polygon blockchain, and it is compatible with all blockchain wallets that support EVM. It uses smart contracts to automatically manage the collateralization process. As the demand for GRAMS tokens increases, the Token Teknoloji Anonim Şirketi will add the equivalent amount of physical grams of silver to its reserves for each GRAMS token upon the request of institutions wishing to meet their demand. This ensures that the 1:1 ratio between grams of silver and GRAMS is maintained whilst keeping the market in balance between supply and demand. And a coin burn function is built into the blockchain's smart contract to remove a predetermined amount of GRAMS tokens from circulation when needed, ensuring a balance between GRAMS and the gram of silver. Thanks to this mint-and-burn mechanism, the price of GRAMS is always in equilibrium with the price of the physical gram of silver.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງGram Silver (GRAMS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ GRAMS ດຽວນີ້!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 GRAMS ເຖິງ VND
₫31,314.85
|1 GRAMS ເຖິງ AUD
A$1.8326
|1 GRAMS ເຖິງ GBP
￡0.8806
|1 GRAMS ເຖິງ EUR
€1.0353
|1 GRAMS ເຖິງ USD
$1.19
|1 GRAMS ເຖິງ MYR
RM5.0575
|1 GRAMS ເຖິງ TRY
₺47.0645
|1 GRAMS ເຖິງ JPY
¥173.0855
|1 GRAMS ເຖິງ RUB
₽93.2603
|1 GRAMS ເຖິງ INR
₹103.1849
|1 GRAMS ເຖິງ IDR
Rp19,508.1936
|1 GRAMS ເຖິງ KRW
₩1,639.1179
|1 GRAMS ເຖິງ PHP
₱68.2108
|1 GRAMS ເຖິງ EGP
￡E.60.2854
|1 GRAMS ເຖິງ BRL
R$6.5331
|1 GRAMS ເຖິງ CAD
C$1.6303
|1 GRAMS ເຖິງ BDT
৳145.3942
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₦1,842.0962
|1 GRAMS ເຖິງ UAH
₴49.6349
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Bs121.38
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