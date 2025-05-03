ໂລໂກ້ GRABWAY

GRABWAY ລາຄາ (GRAB)

USD

GRABWAY (GRAB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.134033
$0.134033$0.134033
+2.90%(1D)

ລາຄາຂອງ GRABWAY (GRAB) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ GRABWAY (GRAB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.134033USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.46MUSD. GRAB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGRABWAYຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GRABWAY ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.91%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 33.28M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGRAB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GRAB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

GRABWAY (GRAB) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GRABWAY ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00379011.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGRABWAY ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0163909893.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GRABWAY ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0186147577.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GRABWAY ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.08563870703772317.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00379011+2.91%
30 ມື້$ -0.0163909893-12.22%
60 ວັນ$ +0.0186147577+13.89%
90 ວັນ$ +0.08563870703772317+176.96%

GRABWAY (GRAB) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GRABWAY: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.120032
$ 0.120032$ 0.120032

$ 0.134033
$ 0.134033$ 0.134033

$ 0.18613
$ 0.18613$ 0.18613

--

+2.91%

-3.07%

GRABWAY (GRAB) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

--
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33.28M
33.28M 33.28M

ແມ່ນຫຍັງ GRABWAY (GRAB)

GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

GRABWAY (GRAB) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ GRABWAY(GRAB)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GRAB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GRAB ເຖິງ VND
3,527.078395
1 GRAB ເຖິງ AUD
A$0.20775115
1 GRAB ເຖິງ GBP
0.10052475
1 GRAB ເຖິງ EUR
0.11794904
1 GRAB ເຖິງ USD
$0.134033
1 GRAB ເຖິງ MYR
RM0.57232091
1 GRAB ເຖິງ TRY
5.16965281
1 GRAB ເຖິງ JPY
¥19.4213817
1 GRAB ເຖິງ RUB
11.08318877
1 GRAB ເຖິງ INR
11.34321279
1 GRAB ເຖິງ IDR
Rp2,197.26194352
1 GRAB ເຖິງ KRW
187.72125848
1 GRAB ເຖິງ PHP
7.46027678
1 GRAB ເຖິງ EGP
￡E.6.80351508
1 GRAB ເຖິງ BRL
R$0.75728645
1 GRAB ເຖິງ CAD
C$0.18496554
1 GRAB ເຖິງ BDT
16.3386227
1 GRAB ເຖິງ NGN
214.79592448
1 GRAB ເຖິງ UAH
5.5757728
1 GRAB ເຖິງ VES
Bs11.526838
1 GRAB ເຖິງ PKR
Rs37.78658336
1 GRAB ເຖິງ KZT
68.98142378
1 GRAB ເຖິງ THB
฿4.4364923
1 GRAB ເຖິງ TWD
NT$4.11615343
1 GRAB ເຖິງ AED
د.إ0.49190111
1 GRAB ເຖິງ CHF
Fr0.10990706
1 GRAB ເຖິງ HKD
HK$1.03875575
1 GRAB ເຖິງ MAD
.د.م1.24114558
1 GRAB ເຖິງ MXN
$2.62436614