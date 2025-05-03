GRABWAY ລາຄາ (GRAB)
ລາຄາສົດຂອງ GRABWAY (GRAB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.134033USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.46MUSD. GRAB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGRABWAYຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GRABWAY ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +2.91%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 33.28M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGRAB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GRAB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GRABWAY ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00379011.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGRABWAY ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0163909893.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GRABWAY ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0186147577.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GRABWAY ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.08563870703772317.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00379011
|+2.91%
|30 ມື້
|$ -0.0163909893
|-12.22%
|60 ວັນ
|$ +0.0186147577
|+13.89%
|90 ວັນ
|$ +0.08563870703772317
|+176.96%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GRABWAY: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
+2.91%
-3.07%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 GRAB ເຖິງ VND
₫3,527.078395
|1 GRAB ເຖິງ AUD
A$0.20775115
|1 GRAB ເຖິງ GBP
￡0.10052475
|1 GRAB ເຖິງ EUR
€0.11794904
|1 GRAB ເຖິງ USD
$0.134033
|1 GRAB ເຖິງ MYR
RM0.57232091
|1 GRAB ເຖິງ TRY
₺5.16965281
|1 GRAB ເຖິງ JPY
¥19.4213817
|1 GRAB ເຖິງ RUB
₽11.08318877
|1 GRAB ເຖິງ INR
₹11.34321279
|1 GRAB ເຖິງ IDR
Rp2,197.26194352
|1 GRAB ເຖິງ KRW
₩187.72125848
|1 GRAB ເຖິງ PHP
₱7.46027678
|1 GRAB ເຖິງ EGP
￡E.6.80351508
|1 GRAB ເຖິງ BRL
R$0.75728645
|1 GRAB ເຖິງ CAD
C$0.18496554
|1 GRAB ເຖິງ BDT
৳16.3386227
|1 GRAB ເຖິງ NGN
₦214.79592448
|1 GRAB ເຖິງ UAH
₴5.5757728
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Bs11.526838
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Rs37.78658336
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₸68.98142378
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฿4.4364923
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NT$4.11615343
|1 GRAB ເຖິງ AED
د.إ0.49190111
|1 GRAB ເຖິງ CHF
Fr0.10990706
|1 GRAB ເຖິງ HKD
HK$1.03875575
|1 GRAB ເຖິງ MAD
.د.م1.24114558
|1 GRAB ເຖິງ MXN
$2.62436614