ໂລໂກ້ GoGoPool ggAVAX

GoGoPool ggAVAX ລາຄາ (GGAVAX)

USD

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$23.32
$23.32$23.32
-2.30%(1D)

ລາຄາຂອງ GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 23.37USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 21.56MUSD. GGAVAX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGoGoPool ggAVAXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GoGoPool ggAVAX ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.34%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 921.51K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGGAVAX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GGAVAX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GoGoPool ggAVAX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.56010183569768.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGoGoPool ggAVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ +4.2178620030.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GoGoPool ggAVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.3760863620.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GoGoPool ggAVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ -10.30345106229585.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.56010183569768-2.34%
30 ມື້$ +4.2178620030+18.05%
60 ວັນ$ +1.3760863620+5.89%
90 ວັນ$ -10.30345106229585-30.59%

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GoGoPool ggAVAX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 23.12
$ 23.12$ 23.12

$ 24.15
$ 24.15$ 24.15

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

+0.60%

-2.34%

-4.47%

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 21.56M
$ 21.56M$ 21.56M

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921.51K
921.51K 921.51K

ແມ່ນຫຍັງ GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)

ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ GoGoPool ggAVAX(GGAVAX)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GGAVAX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GGAVAX ເຖິງ VND
614,981.55
1 GGAVAX ເຖິງ AUD
A$36.2235
1 GGAVAX ເຖິງ GBP
17.5275
1 GGAVAX ເຖິງ EUR
20.5656
1 GGAVAX ເຖິງ USD
$23.37
1 GGAVAX ເຖິງ MYR
RM99.7899
1 GGAVAX ເຖິງ TRY
901.3809
1 GGAVAX ເຖິງ JPY
¥3,386.313
1 GGAVAX ເຖິງ RUB
1,932.4653
1 GGAVAX ເຖິງ INR
1,977.8031
1 GGAVAX ເຖິງ IDR
Rp383,114.6928
1 GGAVAX ເຖິງ KRW
32,731.0872
1 GGAVAX ເຖິງ PHP
1,300.7742
1 GGAVAX ເຖິງ EGP
￡E.1,186.2612
1 GGAVAX ເຖິງ BRL
R$132.0405
1 GGAVAX ເຖິງ CAD
C$32.2506
1 GGAVAX ເຖິງ BDT
2,848.803
1 GGAVAX ເຖິງ NGN
37,451.8272
1 GGAVAX ເຖິງ UAH
972.192
1 GGAVAX ເຖິງ VES
Bs2,009.82
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Rs6,588.4704
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฿773.547
1 GGAVAX ເຖິງ TWD
NT$717.6927
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د.إ85.7679
1 GGAVAX ເຖິງ CHF
Fr19.1634
1 GGAVAX ເຖິງ HKD
HK$181.1175
1 GGAVAX ເຖິງ MAD
.د.م216.4062
1 GGAVAX ເຖິງ MXN
$457.5846