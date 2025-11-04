God The Dog ລາຄາ (GOD)
God The Dog (GOD) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, GODມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. GODລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00932323, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, GODມີການປ່ຽນແປງ-1.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -5.46%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -31.99%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານGod The Dogການຊື້ຂາຍ$ 570.46K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງGODແມ່ນ991.33Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ991326303.3210633. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 570.46K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ God The Dog ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGod The Dog ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ God The Dog ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ God The Dog ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-5.46%
|30 ມື້
|$ 0
|-80.17%
|60 ວັນ
|$ 0
|-87.02%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.
God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.
From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.
Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.
God was destined for great things. He was a special dog.
All because he was the pup that never gave up.
