Globees ລາຄາ (BEE)
ລາຄາສົດຂອງ Globees (BEE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00053095USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 50.76KUSD. BEE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGlobeesຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Globees ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -7.23%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 95.61M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBEE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BEE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Globees ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGlobees ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0012533556.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Globees ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003990588.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Globees ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003864168479830899.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-7.23%
|30 ມື້
|$ +0.0012533556
|+236.06%
|60 ວັນ
|$ +0.0003990588
|+75.16%
|90 ວັນ
|$ -0.0003864168479830899
|-42.12%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Globees: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.02%
-7.23%
-1.12%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Globees is an eco-friendly vacation rental platform that allows investors, owners and travelers to optimize their individual experiences, utilizing the transparent and accountability benefits of blockchain tech. Globees has already been backed by BPI France and Bourse French Tech for our innovative solution to what is currently on offer in the world of Web2. The Globees hybrid business model, with a mix of Web2 and Web3 infrastructure creates a new and refined answer to the rental vacation industry, where NFTs are the bridge between IRL (Web2) and blockchain (Web3). The Gloobes team comprises highly skilled individuals with innovative mindsets, committed to making this ambitious project a success. The team has carefully selected partners to ensure a service that meets users’ high expectations.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 BEE ເຖິງ VND
₫13.97194925
|1 BEE ເຖິງ AUD
A$0.0008229725
|1 BEE ເຖິງ GBP
￡0.0003982125
|1 BEE ເຖິງ EUR
€0.000467236
|1 BEE ເຖິງ USD
$0.00053095
|1 BEE ເຖິງ MYR
RM0.0022671565
|1 BEE ເຖິງ TRY
₺0.0204787415
|1 BEE ເຖິງ JPY
¥0.076934655
|1 BEE ເຖິງ RUB
₽0.0439042555
|1 BEE ເຖິງ INR
₹0.0449342985
|1 BEE ເຖິງ IDR
Rp8.704096968
|1 BEE ເຖິງ KRW
₩0.743627332
|1 BEE ເຖິງ PHP
₱0.029552677
|1 BEE ເຖິງ EGP
￡E.0.026951022
|1 BEE ເຖິງ BRL
R$0.0029998675
|1 BEE ເຖິງ CAD
C$0.000732711
|1 BEE ເຖິງ BDT
৳0.064722805
|1 BEE ເຖິງ NGN
₦0.850879232
|1 BEE ເຖິງ UAH
₴0.02208752
|1 BEE ເຖິງ VES
Bs0.0467236
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Rs0.149685424
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₸0.273258727
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|1 BEE ເຖິງ AED
د.إ0.0019485865
|1 BEE ເຖິງ CHF
Fr0.000435379
|1 BEE ເຖິງ HKD
HK$0.0041148625
|1 BEE ເຖິງ MAD
.د.م0.004916597
|1 BEE ເຖິງ MXN
$0.010396001