GENIE AI ລາຄາ (GENIE)

USD

GENIE AI (GENIE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00203265
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0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ GENIE AI (GENIE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ GENIE AI (GENIE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00203265USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.33KUSD. GENIE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGENIE AIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GENIE AI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGENIE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GENIE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

GENIE AI (GENIE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GENIE AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGENIE AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005211062.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GENIE AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012126836.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GENIE AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.008253828651806645.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.02%
30 ມື້$ -0.0005211062-25.63%
60 ວັນ$ -0.0012126836-59.66%
90 ວັນ$ -0.008253828651806645-80.23%

GENIE AI (GENIE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GENIE AI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00202877
$ 0.00202877$ 0.00202877

$ 0.00204214
$ 0.00204214$ 0.00204214

$ 0.596897
$ 0.596897$ 0.596897

-0.46%

+0.02%

+0.64%

GENIE AI (GENIE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 20.33K
$ 20.33K$ 20.33K

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10.00M
10.00M 10.00M

ແມ່ນຫຍັງ GENIE AI (GENIE)

enie AI is a cutting-edge platform that enables businesses and developers to create intelligent, domain-specific AI agents. These agents are designed to tackle specialized tasks across various industries by leveraging advanced capabilities such as multimodal processing, built-in memory, and seamless tool integration. The platform allows users to build, deploy, and manage AI-driven agents that are tailored to their specific needs. Whether it's for legal document analysis, cybersecurity threat detection, marketing campaign optimization, or SEO improvements, Genie AI offers pre-built agents for these applications, along with tools for creating custom agents for unique workflows.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

GENIE AI (GENIE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ GENIE AI(GENIE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GENIE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GENIE ເຖິງ VND
53.48918475
1 GENIE ເຖິງ AUD
A$0.0031506075
1 GENIE ເຖິງ GBP
0.0015244875
1 GENIE ເຖິງ EUR
0.001788732
1 GENIE ເຖິງ USD
$0.00203265
1 GENIE ເຖິງ MYR
RM0.0086794155
1 GENIE ເຖິງ TRY
0.0783993105
1 GENIE ເຖິງ JPY
¥0.294530985
1 GENIE ເຖິງ RUB
0.1680798285
1 GENIE ເຖິງ INR
0.1720231695
1 GENIE ເຖິງ IDR
Rp33.322125816
1 GENIE ເຖິງ KRW
2.846848284
1 GENIE ເຖິງ PHP
0.113137299
1 GENIE ເຖິງ EGP
￡E.0.103177314
1 GENIE ເຖິງ BRL
R$0.0114844725
1 GENIE ເຖິງ CAD
C$0.002805057
1 GENIE ເຖິງ BDT
0.247780035
1 GENIE ເຖິງ NGN
3.257443584
1 GENIE ເຖິງ UAH
0.08455824
1 GENIE ເຖິງ VES
Bs0.1788732
1 GENIE ເຖິງ PKR
Rs0.573044688
1 GENIE ເຖິງ KZT
1.046123649
1 GENIE ເຖິງ THB
฿0.067280715
1 GENIE ເຖິງ TWD
NT$0.0624226815
1 GENIE ເຖິງ AED
د.إ0.0074598255
1 GENIE ເຖິງ CHF
Fr0.001666773
1 GENIE ເຖິງ HKD
HK$0.0157530375
1 GENIE ເຖິງ MAD
.د.م0.018822339
1 GENIE ເຖິງ MXN
$0.039799287