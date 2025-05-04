ໂລໂກ້ GAMI WORLD

GAMI WORLD ລາຄາ (GAMI)

USD

GAMI WORLD (GAMI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00996797
$0.00996797$0.00996797
-3.40%(1D)

ລາຄາຂອງ GAMI WORLD (GAMI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ GAMI WORLD (GAMI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00996797USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 430.56KUSD. GAMI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGAMI WORLDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GAMI WORLD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 43.19M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGAMI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GAMI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

GAMI WORLD (GAMI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GAMI WORLD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000359893527601295.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGAMI WORLD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003621114.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GAMI WORLD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0007914059.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GAMI WORLD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00571355614494801.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000359893527601295-3.48%
30 ມື້$ -0.0003621114-3.63%
60 ວັນ$ +0.0007914059+7.94%
90 ວັນ$ -0.00571355614494801-36.43%

GAMI WORLD (GAMI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GAMI WORLD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0099442
$ 0.0099442$ 0.0099442

$ 0.01034709
$ 0.01034709$ 0.01034709

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

-0.50%

-3.48%

-7.25%

GAMI WORLD (GAMI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 430.56K
$ 430.56K$ 430.56K

--
----

43.19M
43.19M 43.19M

ແມ່ນຫຍັງ GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ GAMI WORLD(GAMI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GAMI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GAMI ເຖິງ VND
262.30713055
1 GAMI ເຖິງ AUD
A$0.0154503535
1 GAMI ເຖິງ GBP
0.0074759775
1 GAMI ເຖິງ EUR
0.0087718136
1 GAMI ເຖິງ USD
$0.00996797
1 GAMI ເຖິງ MYR
RM0.0425632319
1 GAMI ເຖິງ TRY
0.3844646029
1 GAMI ເຖິງ JPY
¥1.444358853
1 GAMI ເຖິງ RUB
0.8242514393
1 GAMI ເຖິງ INR
0.8435893011
1 GAMI ເຖິງ IDR
Rp163.4093181168
1 GAMI ເຖິງ KRW
13.9607400632
1 GAMI ເຖິງ PHP
0.5548172102
1 GAMI ເຖິງ EGP
￡E.0.5059741572
1 GAMI ເຖິງ BRL
R$0.0563190305
1 GAMI ເຖິງ CAD
C$0.0137557986
1 GAMI ເຖິງ BDT
1.215095543
1 GAMI ເຖິງ NGN
15.9742700032
1 GAMI ເຖິງ UAH
0.414667552
1 GAMI ເຖິງ VES
Bs0.85724542
1 GAMI ເຖິງ PKR
Rs2.8101701024
1 GAMI ເຖິງ KZT
5.1301154402
1 GAMI ເຖິງ THB
฿0.329939807
1 GAMI ເຖິງ TWD
NT$0.3061163587
1 GAMI ເຖິງ AED
د.إ0.0365824499
1 GAMI ເຖິງ CHF
Fr0.0081737354
1 GAMI ເຖິງ HKD
HK$0.0772517675
1 GAMI ເຖິງ MAD
.د.م0.0923034022
1 GAMI ເຖິງ MXN
$0.1951728526