GAMI WORLD ລາຄາ (GAMI)
ລາຄາສົດຂອງ GAMI WORLD (GAMI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00996797USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 430.56KUSD. GAMI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGAMI WORLDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- GAMI WORLD ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -3.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 43.19M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGAMI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GAMI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ GAMI WORLD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000359893527601295.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGAMI WORLD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003621114.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GAMI WORLD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0007914059.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ GAMI WORLD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00571355614494801.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000359893527601295
|-3.48%
|30 ມື້
|$ -0.0003621114
|-3.63%
|60 ວັນ
|$ +0.0007914059
|+7.94%
|90 ວັນ
|$ -0.00571355614494801
|-36.43%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ GAMI WORLD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.50%
-3.48%
-7.25%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 GAMI ເຖິງ VND
₫262.30713055
|1 GAMI ເຖິງ AUD
A$0.0154503535
|1 GAMI ເຖິງ GBP
￡0.0074759775
|1 GAMI ເຖິງ EUR
€0.0087718136
|1 GAMI ເຖິງ USD
$0.00996797
|1 GAMI ເຖິງ MYR
RM0.0425632319
|1 GAMI ເຖິງ TRY
₺0.3844646029
|1 GAMI ເຖິງ JPY
¥1.444358853
|1 GAMI ເຖິງ RUB
₽0.8242514393
|1 GAMI ເຖິງ INR
₹0.8435893011
|1 GAMI ເຖິງ IDR
Rp163.4093181168
|1 GAMI ເຖິງ KRW
₩13.9607400632
|1 GAMI ເຖິງ PHP
₱0.5548172102
|1 GAMI ເຖິງ EGP
￡E.0.5059741572
|1 GAMI ເຖິງ BRL
R$0.0563190305
|1 GAMI ເຖິງ CAD
C$0.0137557986
|1 GAMI ເຖິງ BDT
৳1.215095543
|1 GAMI ເຖິງ NGN
₦15.9742700032
|1 GAMI ເຖິງ UAH
₴0.414667552
|1 GAMI ເຖິງ VES
Bs0.85724542
|1 GAMI ເຖິງ PKR
Rs2.8101701024
|1 GAMI ເຖິງ KZT
₸5.1301154402
|1 GAMI ເຖິງ THB
฿0.329939807
|1 GAMI ເຖິງ TWD
NT$0.3061163587
|1 GAMI ເຖິງ AED
د.إ0.0365824499
|1 GAMI ເຖິງ CHF
Fr0.0081737354
|1 GAMI ເຖິງ HKD
HK$0.0772517675
|1 GAMI ເຖິງ MAD
.د.م0.0923034022
|1 GAMI ເຖິງ MXN
$0.1951728526