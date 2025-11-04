ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດGame7ຂອງມື້ນີ້0.00028278 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດG7ລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວG7ໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ G7

G7 ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ G7

G7 ເຈ້ຍຂາວ

G7 ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

G7 Tokenomics

G7 ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Game7

Game7 ລາຄາ (G7)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 G7 ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00028278
$0.00028278$0.00028278
-13.80%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Game7 (G7) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:23:50 (UTC+8)

Game7 (G7)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00028042
$ 0.00028042$ 0.00028042
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00032808
$ 0.00032808$ 0.00032808
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00028042
$ 0.00028042$ 0.00028042

$ 0.00032808
$ 0.00032808$ 0.00032808

$ 0.02317852
$ 0.02317852$ 0.02317852

$ 0.00021951
$ 0.00021951$ 0.00021951

-4.57%

-13.80%

-21.79%

-21.79%

Game7 (G7) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00028278. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, G7ມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00028042 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00032808, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. G7ລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02317852, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00021951.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, G7ມີການປ່ຽນແປງ-4.57%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -13.80%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -21.79%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Game7 (G7) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 636.04K
$ 636.04K$ 636.04K

--
----

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

2.26B
2.26B 2.26B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານGame7ການຊື້ຂາຍ$ 636.04K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງG7ແມ່ນ2.26Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.81M.

Game7 (G7) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Game7 ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGame7 ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001081772.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Game7 ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001479842.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Game7 ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002650960322284008.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-13.80%
30 ມື້$ -0.0001081772-38.25%
60 ວັນ$ -0.0001479842-52.33%
90 ວັນ$ -0.002650960322284008-90.36%

ແມ່ນຫຍັງ Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ.

Game7 ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Game7 (G7) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Game7 (G7) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບGame7.

ກວດເບິ່ງການGame7ຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

G7 ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Game7 (G7) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງGame7 (G7) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ G7 ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Game7(G7)

ມື້ນີ້ມີGame7 (G7) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ G7ແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00028278 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາG7ປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​G7ປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00028278. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງGame7?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງG7​ແມ່ນ​$ 636.04K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງG7?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນG7ແມ່ນ 2.26B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງG7?
G7 ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02317852 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງG7?
G7ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00021951 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດG7?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການG7ແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້G7ຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
G7 ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງG7ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:23:50 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

