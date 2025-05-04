ໂລໂກ້ Game Fantasy

Game Fantasy ລາຄາ (GFT)

USD

Game Fantasy (GFT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00876564
$0.00876564$0.00876564
-6.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Game Fantasy (GFT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Game Fantasy (GFT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00876564USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 101.11KUSD. GFT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGame Fantasyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Game Fantasy ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.78%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 11.53M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGFT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GFT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Game Fantasy (GFT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Game Fantasy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000637717483110137.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGame Fantasy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005126821.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Game Fantasy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000749672.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Game Fantasy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003538721478836493.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000637717483110137-6.78%
30 ມື້$ -0.0005126821-5.84%
60 ວັນ$ +0.0000749672+0.86%
90 ວັນ$ -0.003538721478836493-28.75%

Game Fantasy (GFT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Game Fantasy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0087483
$ 0.0087483$ 0.0087483

$ 0.00982743
$ 0.00982743$ 0.00982743

$ 36.84
$ 36.84$ 36.84

+0.06%

-6.78%

-9.59%

Game Fantasy (GFT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 101.11K
$ 101.11K$ 101.11K

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11.53M
11.53M 11.53M

ແມ່ນຫຍັງ Game Fantasy (GFT)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Game Fantasy (GFT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Game Fantasy(GFT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GFT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GFT ເຖິງ VND
230.6678166
1 GFT ເຖິງ AUD
A$0.013586742
1 GFT ເຖິງ GBP
0.00657423
1 GFT ເຖິງ EUR
0.0077137632
1 GFT ເຖິງ USD
$0.00876564
1 GFT ເຖິງ MYR
RM0.0374292828
1 GFT ເຖິງ TRY
0.3380907348
1 GFT ເຖິງ JPY
¥1.270141236
1 GFT ເຖິງ RUB
0.7248307716
1 GFT ເຖິງ INR
0.7418361132
1 GFT ເຖິງ IDR
Rp143.6989934016
1 GFT ເຖິງ KRW
12.2768047584
1 GFT ເຖິງ PHP
0.4878955224
1 GFT ເຖິງ EGP
￡E.0.4449438864
1 GFT ເຖິງ BRL
R$0.049525866
1 GFT ເຖິງ CAD
C$0.0120965832
1 GFT ເຖິງ BDT
1.068531516
1 GFT ເຖິງ NGN
14.0474640384
1 GFT ເຖິງ UAH
0.364650624
1 GFT ເຖິງ VES
Bs0.75384504
1 GFT ເຖິງ PKR
Rs2.4712092288
1 GFT ເຖິງ KZT
4.5113242824
1 GFT ເຖິງ THB
฿0.290142684
1 GFT ເຖິງ TWD
NT$0.2691928044
1 GFT ເຖິງ AED
د.إ0.0321698988
1 GFT ເຖິງ CHF
Fr0.0071878248
1 GFT ເຖິງ HKD
HK$0.06793371
1 GFT ເຖິງ MAD
.د.م0.0811698264
1 GFT ເຖິງ MXN
$0.1716312312