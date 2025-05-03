ໂລໂກ້ Galxe (migrated to Gravity - G)

Galxe (migrated to Gravity - G) ລາຄາ (GAL)

USD

Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.915998
$0.915998$0.915998
-7.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.915998USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 117.02MUSD. GAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGalxe (migrated to Gravity - G)ຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Galxe (migrated to Gravity - G) ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.84%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 127.75M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Galxe (migrated to Gravity - G) ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0780124504878704.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGalxe (migrated to Gravity - G) ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0047914023.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Galxe (migrated to Gravity - G) ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1908026581.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Galxe (migrated to Gravity - G) ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.5478852036468574.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0780124504878704-7.84%
30 ມື້$ -0.0047914023-0.52%
60 ວັນ$ -0.1908026581-20.83%
90 ວັນ$ -0.5478852036468574-37.42%

Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Galxe (migrated to Gravity - G): ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.913081
$ 0.913081$ 0.913081

$ 0.998488
$ 0.998488$ 0.998488

$ 18.32
$ 18.32$ 18.32

-0.31%

-7.84%

-9.13%

Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 117.02M
$ 117.02M$ 117.02M

--
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127.75M
127.75M 127.75M

ແມ່ນຫຍັງ Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL)

Galxe is the leading web3 infrastructure and digital identity network, empowering seamless web3 experiences through modular AI, digital identity, and blockchain technologies.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Galxe (migrated to Gravity - G) (GAL) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Galxe (migrated to Gravity - G)(GAL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GAL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GAL ເຖິງ VND
24,104.48737
1 GAL ເຖິງ AUD
A$1.4197969
1 GAL ເຖິງ GBP
0.6869985
1 GAL ເຖິງ EUR
0.80607824
1 GAL ເຖິງ USD
$0.915998
1 GAL ເຖິງ MYR
RM3.91131146
1 GAL ເຖິງ TRY
35.33004286
1 GAL ເຖິງ JPY
¥132.7281102
1 GAL ເຖິງ RUB
75.74387462
1 GAL ເຖິງ INR
77.52091074
1 GAL ເຖິງ IDR
Rp15,016.35825312
1 GAL ເຖິງ KRW
1,282.91015888
1 GAL ເຖິງ PHP
50.98444868
1 GAL ເຖິງ EGP
￡E.46.49605848
1 GAL ເຖິງ BRL
R$5.1753887
1 GAL ເຖິງ CAD
C$1.26407724
1 GAL ເຖິງ BDT
111.6601562
1 GAL ເຖິງ NGN
1,467.94175488
1 GAL ເຖິງ UAH
38.1055168
1 GAL ເຖິງ VES
Bs78.775828
1 GAL ເຖິງ PKR
Rs258.23815616
1 GAL ເຖິງ KZT
471.42753068
1 GAL ເຖິງ THB
฿30.3195338
1 GAL ເຖິງ TWD
NT$28.13029858
1 GAL ເຖິງ AED
د.إ3.36171266
1 GAL ເຖິງ CHF
Fr0.75111836
1 GAL ເຖິງ HKD
HK$7.0989845
1 GAL ເຖິງ MAD
.د.م8.48214148
1 GAL ເຖິງ MXN
$17.93524084