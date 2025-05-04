ໂລໂກ້ Galaxy Fight Club

Galaxy Fight Club ລາຄາ (GCOIN)

USD

Galaxy Fight Club (GCOIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00134525
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-2.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Galaxy Fight Club (GCOIN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Galaxy Fight Club (GCOIN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00134525USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 107.23KUSD. GCOIN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGalaxy Fight Clubຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Galaxy Fight Club ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 79.59M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGCOIN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GCOIN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Galaxy Fight Club (GCOIN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Galaxy Fight Club ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGalaxy Fight Club ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000612844.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Galaxy Fight Club ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002146198.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Galaxy Fight Club ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001334276812648473.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.48%
30 ມື້$ -0.0000612844-4.55%
60 ວັນ$ -0.0002146198-15.95%
90 ວັນ$ -0.001334276812648473-49.79%

Galaxy Fight Club (GCOIN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Galaxy Fight Club: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00134017
$ 0.00134017$ 0.00134017

$ 0.00138065
$ 0.00138065$ 0.00138065

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

-0.99%

-2.48%

-6.89%

Galaxy Fight Club (GCOIN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 107.23K
$ 107.23K$ 107.23K

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79.59M
79.59M 79.59M

ແມ່ນຫຍັງ Galaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Galaxy Fight Club (GCOIN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Galaxy Fight Club(GCOIN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GCOIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GCOIN ເຖິງ VND
35.40025375
1 GCOIN ເຖິງ AUD
A$0.0020851375
1 GCOIN ເຖິງ GBP
0.0010089375
1 GCOIN ເຖິງ EUR
0.00118382
1 GCOIN ເຖິງ USD
$0.00134525
1 GCOIN ເຖິງ MYR
RM0.0057442175
1 GCOIN ເຖິງ TRY
0.0518862925
1 GCOIN ເຖິງ JPY
¥0.194926725
1 GCOIN ເຖິງ RUB
0.1112387225
1 GCOIN ເຖິງ INR
0.1138485075
1 GCOIN ເຖິງ IDR
Rp22.05327516
1 GCOIN ເຖິງ KRW
1.88410334
1 GCOIN ເຖິງ PHP
0.074876615
1 GCOIN ເຖິງ EGP
￡E.0.06828489
1 GCOIN ເຖິງ BRL
R$0.0076006625
1 GCOIN ເຖິງ CAD
C$0.001856445
1 GCOIN ເຖິງ BDT
0.163985975
1 GCOIN ເຖິງ NGN
2.15584384
1 GCOIN ເຖິງ UAH
0.0559624
1 GCOIN ເຖິງ VES
Bs0.1156915
1 GCOIN ເຖິງ PKR
Rs0.37925288
1 GCOIN ເຖິງ KZT
0.692346365
1 GCOIN ເຖິງ THB
฿0.044527775
1 GCOIN ເຖິງ TWD
NT$0.0413126275
1 GCOIN ເຖິງ AED
د.إ0.0049370675
1 GCOIN ເຖິງ CHF
Fr0.001103105
1 GCOIN ເຖິງ HKD
HK$0.0104256875
1 GCOIN ເຖິງ MAD
.د.م0.012457015
1 GCOIN ເຖິງ MXN
$0.026339995