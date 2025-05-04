Galaxy Fight Club ລາຄາ (GCOIN)
ລາຄາສົດຂອງ Galaxy Fight Club (GCOIN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00134525USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 107.23KUSD. GCOIN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGalaxy Fight Clubຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Galaxy Fight Club ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 79.59M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGCOIN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GCOIN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Galaxy Fight Club ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGalaxy Fight Club ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000612844.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Galaxy Fight Club ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002146198.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Galaxy Fight Club ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001334276812648473.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-2.48%
|30 ມື້
|$ -0.0000612844
|-4.55%
|60 ວັນ
|$ -0.0002146198
|-15.95%
|90 ວັນ
|$ -0.001334276812648473
|-49.79%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Galaxy Fight Club: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.99%
-2.48%
-6.89%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 GCOIN ເຖິງ VND
₫35.40025375
|1 GCOIN ເຖິງ AUD
A$0.0020851375
|1 GCOIN ເຖິງ GBP
￡0.0010089375
|1 GCOIN ເຖິງ EUR
€0.00118382
|1 GCOIN ເຖິງ USD
$0.00134525
|1 GCOIN ເຖິງ MYR
RM0.0057442175
|1 GCOIN ເຖິງ TRY
₺0.0518862925
|1 GCOIN ເຖິງ JPY
¥0.194926725
|1 GCOIN ເຖິງ RUB
₽0.1112387225
|1 GCOIN ເຖິງ INR
₹0.1138485075
|1 GCOIN ເຖິງ IDR
Rp22.05327516
|1 GCOIN ເຖິງ KRW
₩1.88410334
|1 GCOIN ເຖິງ PHP
₱0.074876615
|1 GCOIN ເຖິງ EGP
￡E.0.06828489
|1 GCOIN ເຖິງ BRL
R$0.0076006625
|1 GCOIN ເຖິງ CAD
C$0.001856445
|1 GCOIN ເຖິງ BDT
৳0.163985975
|1 GCOIN ເຖິງ NGN
₦2.15584384
|1 GCOIN ເຖິງ UAH
₴0.0559624
|1 GCOIN ເຖິງ VES
Bs0.1156915
|1 GCOIN ເຖິງ PKR
Rs0.37925288
|1 GCOIN ເຖິງ KZT
₸0.692346365
|1 GCOIN ເຖິງ THB
฿0.044527775
|1 GCOIN ເຖິງ TWD
NT$0.0413126275
|1 GCOIN ເຖິງ AED
د.إ0.0049370675
|1 GCOIN ເຖິງ CHF
Fr0.001103105
|1 GCOIN ເຖິງ HKD
HK$0.0104256875
|1 GCOIN ເຖິງ MAD
.د.م0.012457015
|1 GCOIN ເຖິງ MXN
$0.026339995