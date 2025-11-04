ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດGaib AI Dollar Alpha USDCຂອງມື້ນີ້0.98592 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAIDAUSDCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAIDAUSDCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດGaib AI Dollar Alpha USDCຂອງມື້ນີ້0.98592 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAIDAUSDCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAIDAUSDCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AIDAUSDC

AIDAUSDC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ AIDAUSDC

AIDAUSDC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

AIDAUSDC Tokenomics

AIDAUSDC ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Gaib AI Dollar Alpha USDC

Gaib AI Dollar Alpha USDC ລາຄາ (AIDAUSDC)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 AIDAUSDC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.98592
$0.98592$0.98592
-0.40%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:36:19 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.982061
$ 0.982061$ 0.982061
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.995602
$ 0.995602$ 0.995602
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.982061
$ 0.982061$ 0.982061

$ 0.995602
$ 0.995602$ 0.995602

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229$ 0.926229

-0.34%

-0.44%

-0.65%

-0.65%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.98592. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AIDAUSDCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.982061 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.995602, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AIDAUSDCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.13, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.926229.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AIDAUSDCມີການປ່ຽນແປງ-0.34%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.44%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.65%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 113.15M
$ 113.15M$ 113.15M

--
----

$ 113.15M
$ 113.15M$ 113.15M

114.77M
114.77M 114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424 114,772,921.187424

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານGaib AI Dollar Alpha USDCການຊື້ຂາຍ$ 113.15M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAIDAUSDCແມ່ນ114.77Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ114772921.187424. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 113.15M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Gaib AI Dollar Alpha USDC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0044425162651478.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGaib AI Dollar Alpha USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0122784504.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gaib AI Dollar Alpha USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Gaib AI Dollar Alpha USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0044425162651478-0.44%
30 ມື້$ -0.0122784504-1.24%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Gaib AI Dollar Alpha USDC ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບGaib AI Dollar Alpha USDC.

ກວດເບິ່ງການGaib AI Dollar Alpha USDCຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

AIDAUSDC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງGaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AIDAUSDC ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Gaib AI Dollar Alpha USDC(AIDAUSDC)

ມື້ນີ້ມີGaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AIDAUSDCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.98592 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAIDAUSDCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AIDAUSDCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.98592. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງGaib AI Dollar Alpha USDC?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAIDAUSDC​ແມ່ນ​$ 113.15M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAIDAUSDC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAIDAUSDCແມ່ນ 114.77M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAIDAUSDC?
AIDAUSDC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.13 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAIDAUSDC?
AIDAUSDCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.926229 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAIDAUSDC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAIDAUSDCແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້AIDAUSDCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AIDAUSDC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAIDAUSDCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:36:19 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

