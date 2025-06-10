ໂລໂກ້ Fyde Treasury

Fyde Treasury ລາຄາ (TRSY)

USD

Fyde Treasury (TRSY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.107943
$0.107943$0.107943
-1.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Fyde Treasury (TRSY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Fyde Treasury (TRSY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.107943USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. TRSY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFyde Treasuryຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 132.51 USD
- Fyde Treasury ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.15%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRSY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRSY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Fyde Treasury (TRSY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Fyde Treasury ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0012561546012555.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFyde Treasury ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0558716206.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Fyde Treasury ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0432801452.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Fyde Treasury ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1108017460632247.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0012561546012555-1.15%
30 ມື້$ -0.0558716206-51.76%
60 ວັນ$ -0.0432801452-40.09%
90 ວັນ$ -0.1108017460632247-50.65%

Fyde Treasury (TRSY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Fyde Treasury: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.107943
$ 0.107943$ 0.107943

$ 0.109725
$ 0.109725$ 0.109725

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

--

-1.15%

-46.55%

Fyde Treasury (TRSY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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$ 132.51
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ແມ່ນຫຍັງ Fyde Treasury (TRSY)

Fyde Treasury Protocol enables the crypto ecosystem to diversify portfolios & treasuries, unlock token liquidity, and generate yield - all while retaining governance rights. The protocol introduces the Liquid Vault that creates multi-asset liquidity vaults directly accessible by the user's native governance token. Depositors into the vault receive $TRSY, the vault wrapper token, which tracks the vault performance and gives the depositor diversified market exposure, diversified yield, and additional liquidity pathways.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TRSY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TRSY ເຖິງ VND
2,840.520045
1 TRSY ເຖິງ AUD
A$0.16515279
1 TRSY ເຖິງ GBP
0.07879839
1 TRSY ເຖິງ EUR
0.09391041
1 TRSY ເຖິງ USD
$0.107943
1 TRSY ເຖິງ MYR
RM0.45659889
1 TRSY ເຖິງ TRY
4.23568332
1 TRSY ເຖິງ JPY
¥15.58912806
1 TRSY ເຖິງ RUB
8.527497
1 TRSY ເຖິງ INR
9.24639738
1 TRSY ເຖິງ IDR
Rp1,769.55709392
1 TRSY ເຖິງ KRW
146.26384443
1 TRSY ເຖິງ PHP
6.01566339
1 TRSY ເຖິງ EGP
￡E.5.35721109
1 TRSY ເຖິງ BRL
R$0.60124251
1 TRSY ເຖິງ CAD
C$0.14680248
1 TRSY ເຖິງ BDT
13.19171403
1 TRSY ເຖິງ NGN
168.39755658
1 TRSY ເຖິງ UAH
4.48503165
1 TRSY ເຖິງ VES
Bs10.578414
1 TRSY ເຖິງ PKR
Rs30.45719688
1 TRSY ເຖິງ KZT
54.9321927
1 TRSY ເຖິງ THB
฿3.52541838
1 TRSY ເຖິງ TWD
NT$3.22857513
1 TRSY ເຖິງ AED
د.إ0.39615081
1 TRSY ເຖິງ CHF
Fr0.08851326
1 TRSY ເຖິງ HKD
HK$0.84627312
1 TRSY ເຖິງ MAD
.د.م0.98875788
1 TRSY ເຖິງ MXN
$2.05631415