ລາຄາສົດFull Moonຂອງມື້ນີ້0.00902951 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດFMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວFMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ FM

FM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ FM

FM ເຈ້ຍຂາວ

FM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

FM Tokenomics

FM ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Full Moon

Full Moon ລາຄາ (FM)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 FM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00902938
$0.00902938$0.00902938
-17.30%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Full Moon (FM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:36:01 (UTC+8)

Full Moon (FM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00902471
$ 0.00902471$ 0.00902471
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01093799
$ 0.01093799$ 0.01093799
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00902471
$ 0.00902471$ 0.00902471

$ 0.01093799
$ 0.01093799$ 0.01093799

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

-1.27%

-17.30%

-22.58%

-22.58%

Full Moon (FM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00902951. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, FMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00902471 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01093799, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. FMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.04230323, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00630962.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, FMມີການປ່ຽນແປງ-1.27%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -17.30%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.58%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Full Moon (FM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

--
----

$ 180.59M
$ 180.59M$ 180.59M

538.80M
538.80M 538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານFull Moonການຊື້ຂາຍ$ 4.87M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງFMແມ່ນ538.80Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ20000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 180.59M.

Full Moon (FM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Full Moon ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001889025124773572.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFull Moon ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0041927391.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Full Moon ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0051848403.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Full Moon ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001889025124773572-17.30%
30 ມື້$ -0.0041927391-46.43%
60 ວັນ$ -0.0051848403-57.42%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Full Moon ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Full Moon (FM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Full Moon (FM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບFull Moon.

ກວດເບິ່ງການFull Moonຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

FM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Full Moon (FM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງFull Moon (FM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ FM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Full Moon(FM)

ມື້ນີ້ມີFull Moon (FM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ FMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00902951 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາFMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​FMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00902951. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງFull Moon?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງFM​ແມ່ນ​$ 4.87M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງFM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນFMແມ່ນ 538.80M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງFM?
FM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.04230323 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງFM?
FMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00630962 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດFM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການFMແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້FMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
FM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງFMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:36:01 (UTC+8)

Full Moon (FM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

