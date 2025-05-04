FUEGO ລາຄາ (FUEGO)
ລາຄາສົດຂອງ FUEGO (FUEGO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00439089USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 354.63KUSD. FUEGO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFUEGOຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- FUEGO ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.71%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 80.77M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFUEGO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FUEGO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ FUEGO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000217508898983665.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFUEGO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000209414.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FUEGO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000183565.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FUEGO ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.008019488421436458.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000217508898983665
|-4.71%
|30 ມື້
|$ -0.0000209414
|-0.47%
|60 ວັນ
|$ +0.0000183565
|+0.42%
|90 ວັນ
|$ -0.008019488421436458
|-64.61%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ FUEGO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.35%
-4.71%
-5.47%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is Fuego? FUEGO is a decentralized, permissionless, and trustless on-chain protocol, built to pair a native deflationary token, FUEGO, with a diversified portfolio of Base Chain blue-chip tokens and other Base Chain deflationary tokens. FUEGO enables users to capitalize on the relationship among decentralized liquidity pools, arbitraged volatility across exchanges, and constant deflationary pressure - all with the exponential growth of Base Chain. Over time, FUEGO will become Base Chain's most prominent pairing asset, and the chain's most permanent Decentralized Autonomous Organization (DAO). With the lack of a typical high emission token to back the Base L2 EVM Chain, FUEGO aims to become the natural ETH-like pairing token to represent all of Base Chain - but in a way that keeps tokenized assets and Base Chain from becoming inflationary (this will help prevent assets from losing buying power over time). FUEGO's Deflationary Pressure = Scarcity for Abundance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 FUEGO ເຖິງ VND
₫115.54627035
|1 FUEGO ເຖິງ AUD
A$0.0068058795
|1 FUEGO ເຖິງ GBP
￡0.0032931675
|1 FUEGO ເຖິງ EUR
€0.0038639832
|1 FUEGO ເຖິງ USD
$0.00439089
|1 FUEGO ເຖິງ MYR
RM0.0187491003
|1 FUEGO ເຖິງ TRY
₺0.1693566273
|1 FUEGO ເຖິງ JPY
¥0.636239961
|1 FUEGO ເຖິງ RUB
₽0.3630826941
|1 FUEGO ເຖິງ INR
₹0.3716010207
|1 FUEGO ເຖິງ IDR
Rp71.9817917616
|1 FUEGO ເຖິງ KRW
₩6.1497048984
|1 FUEGO ເຖິງ PHP
₱0.2443969374
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￡E.0.2228815764
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C$0.0060594282
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৳0.535249491
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₦7.0366646784
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₴0.182661024
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Bs0.37761654
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Rs1.2378797088
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د.إ0.0161145663
|1 FUEGO ເຖິງ CHF
Fr0.0036005298
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.د.م0.0406596414
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$0.0859736262